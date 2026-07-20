CEOE no retirará la campaña en Santander contra el absentismo laboral "injustificado" y ve un "absurdo" la polémica

Archivo - El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Cepyme Cantabria no retirará la campaña contra el absentismo laboral "injustificado" o "fraudulento" que está llevando a cabo en marquesinas de Santander pese a las críticas que ha desatado por parte de algunos sindicatos y partidos políticos, las cuales ve "un absurdo".

Así lo ha señalado el presidente de la patronal cántabra, Enrique Conde, en declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, y también en una tribuna publicada este domingo en El Diario Montañés.

Al respecto de la campaña, Conde ha aclarado que la campaña busca denunciar el fenómeno del "absentismo injustificado". "Es de eso de lo que estamos hablando, no de otra cosa", ha aseverado en la tribuna.

Ha señalado que con los mensajes de la campaña se quiere "poner el foco sobre esos trabajadores que usan los servicios públicos con carácter fraudulento, porque afectan a sus compañeros, al conjunto de los ciudadanos y a las arcar públicas que pagamos todos".

"Estamos convencidos del mensaje: es responsabilidad de todos luchar contra el absentismo injustificado que tanto nos perjudica", ha dicho Conde, que ha asegurado que en la patronal están "convencidos de que de esta forma ayudamos al conjunto de los trabajadores y las empresas".

Además, ha confirmado que seguirán con la campaña "por el bien de Cantabria y sus ciudadanos".

Por su parte, en sus declaraciones en la radio, ha rechazado las críticas recibidas por esta iniciativa de la patronal y las "contracampaña" emprendida por parte de sindicatos y algunos partidos "para hacernos ver que los empresarios somos malos porque no queremos que la gente se coja bajas o porque pensemos que la gente tiene culpa sobre la baja que tiene, por una enfermedad o por un accidente de trabajo".

"Realmente no entendemos tampoco qué interés hay por detrás para sacar esta contracompaña, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que todas aquellas bajas que sean injustificadas, fraudulentas, que hacen un uso indebido del sistema público, lógicamente tiene que estar perseguido por la ley", ha añadido.

CAMPAÑA Y CRÍTICAS

Esta campaña de la patronal contra el absentismo gira en torno al lema 'Evitar las consecuencias del absentismo injustificado es responsabilidad de todos. Mientras unos no están, otros esperan' y puede encontrarse en las marquesinas de los autobuses en Santander.

En los carteles desplegados se pueden leer frases como 'Que tu abuela no reciba la medicación a su hora', 'Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca' o 'Esperar una hora a que te traigan el segundo plato'.

Según Conde, "los ejemplos que aparecen en los mensajes parten de casos que suceden".

Esta campaña de CEOE ha recibido las críticas de los sindicatos CCOO y UGT, así como del coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, y ahora candidato de la coalición IU-Podemos a la Presidencia de Cantabria, y también por el propio delegado del Gobierno, Pedro Casares.

CCOO ha tildado de "intolerable" esta campaña porque, a su juicio, "criminaliza" a los trabajadores "por ejercer sus derechos"; ha pedido su retirada y ha advertido, de que si no, estudiará ir a los tribunales.

UGT también ha urgido a "la retirada inmediata" de la campaña en una denuncia registrada en la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que argumenta que los mensajes que en ella se trasladan "vulneran el respeto a la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores".

Por su parte, Casares ha calificado de "inadmisible" la campaña publicitaria de CEOE Cantabria que "criminaliza directamente a los trabajadores con las bajas médicas, con el absentismo laboral" y ha exigido su retirada.

Por su parte, Ruiz Salmón (IU-Podemos) ha considerado esta campaña "una operación de propaganda irresponsable" destinada a "señalar a las personas trabajadoras que se encuentran de baja y a los profesionales sanitarios que las atienden".