CEOE organiza C-MEET para impulsar la digitalización e innovación de las empresas cántabras los días 2 y 3 de octubre - CEOE-CEPYME CANTABRIA

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Cepyme organiza C-MEET 2025 para impulsar la digitalización e innovación de las empresas de Cantabria durante los días 2 y 3 octubre en Escenario Santander. Esta cuarta edición contará con Eslovenia como país invitado e incluirá varias novedades.

En concreto, aumenta la calidad de las ponencias con nombres como Carlos Santana, divulgador IA con más de 900.000 seguidores en Youtube, y Mónica Quintana, considerada por la revista Forbes como una de las 40 mejores futuristas de España; abre su asistencia a estudiantes universitarios y apuesta por la combinación 'Fun and Tech' al ofrecer contenidos de calidad en un ambiente distendido.

Además, pretende convertirse en el "gran evento anual" de Green Valley Cantabria Tech, la marca que representa al conjunto instituciones del sector tecnológico de la región.

La edición de 2025 contará con el protagonismo de Eslovenia como país invitado. Ha sido elegido por su apuesta por "la sostenibilidad como vector de desarrollo, combinada con una notable transformación dígital", según ha explicado la organización.

Los promotores se marcan los objetivos de "superar los 500 asistentes de las ediciones anteriores" y de "consolidar esa comunidad estable que cada año se encuentra en C-MEET y que ese espacio es un espacio inspirador para todos", ha afirmado el presidente de CEOE-Cepyme, Enrique Conde, durante la presentación del evento.

En C-MEET, "se demuestra mediante casos de éxito soluciones que ya están en funcionamiento en las empresas de Cantabria", ha explicado Conde, quien ha asegurado que "la digitalización es una prioridad estratégica de CEOE". "Los procesos de transformación digital son imprescindibles para mejorar la posición de nuestras empresas", ha añadido.

"Lo que comenzó como un encuentro para el sector TIC se ha convertido en un foro que creemos que es imprescindible para cualquier empresa, para cualquier profesional y que además habla de cómo vender más, de cómo producir mejor y cómo ser más competitivo", ha defendido.

PROGRAMACIÓN

Están previstas 20 horas de actividades, que combinarán diversos formatos como ponencias clásicas a cargo de una veintena de protagonistas, una demo para 'startups', demostraciones de empresas regionales, mesas redondas o desayunos de trabajo.

En el programa, sobresalen empresas como Amazon Web Services, Shein o Fortinet, así como las ponencias de Carlos Santana, divulgador de IA y creador del canal DOT CSV y Mónica Quintana, CEO de Mindset.

En el ámbito internacional, tras la participación de Irlanda el pasado 2024, será Eslovania quien explique su modelo de digitalización. Su representación estará La representación eslovena estará encabezada por Emilija Stojmenova, exministra de Transformación Digital e impulsora de la estrategia nacional.

IMPULSAR EL 'NETWORKING'

C-MEET 2025 ha escuchado a los ponentes de ediciones anteriores, quienes demandaban más espacios para poder conversar y disfrutar del evento. Por ello, gracias al patrocinio del Clúster TERA, el jueves se organizará una comida abierta, cercana e informal, en donde continuar el networking profesional de forma relajada.

Asimismo, habrá una serie de actuaciones musicales a cargo de Casapalma, Escuela de Calor y El Enfermo Imaginario. Esta filosofía se verá potenciada por la colaboración de productores locales, como Siderit, Dougalls, El Dromedario o Vallucas, la presencia de Coca Cola y una serie de actividades dirigidas a fomentar la conexión profesional entre todos los asistentes.