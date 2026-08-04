CEOE ve "positivos" los datos de paro y afiliación pero "no deben llevar a la complaciencia"

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SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CEOE ha tildado de "positivos" los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social cosechados por Cantabria en julio, pero cree que "no deben llevar a la complaciencia".

De hecho, considera que será "necesario hacer un esfuerzo continuado para consolidar, después del verano, las cifras positivas de estos meses".

Ajuicio de la patronal, los datos de empleo de julio "confirman la vitalidad de la actividad económica de Cantabria ligada a la estacionalidad ya que presenta unas cifras mensuales positivas respecto a los meses previos y en comparación con la media de las comunidades autónomas".

En este sentido, sí cree que se debe de tratar de desestacionalizar la economía cántabra "para dar mayor solidez al mercado laboral".

El director general de la patronal, Francisco Aguilera, ha apuntado que, aunque ha señalado que es una "buena noticia" que la economía y las empresas de Cantabria hayan continuado con una tendencia al alza, tanto en su actividad como en la contratación y que la comunidad haya experimentado una "mejoría" respecto a junio, sí ha advertido que, en términos interanuales, los datos "no siguen al mismo ritmo" y, en este caso, se sitúan por debajo de la media nacional.

Además, para Aguilera, el comportamiento del empleo en julio "sigue reflejando el patrón cíclico de nuestro mercado laboral, ligado a la temporada estival".

Así, ha resaltado que el sector Servicios volvió a ser el que tuvo más contrataciones, a distancia del resto, pero ha señalado que la "buena noticia" es la evolución de la Industria, "fundamental" en la economía regional.

Respecto a la contratación, cree que los datos "confirman tres tendencias repetidas: la "ralentización" respecto al año pasado, los "buenos datos" de la estival y el mantenimiento del diferencial negativo de los contratos indefinidos con la media nacional.