El concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, participa en el programa 'Cine e inmigración'. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 alumnos de cinco centros educativos han participado este viernes en el programa 'Cine e inmigración', que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander, impulsor de la actividad, ha subrayado que el programa tiene como objetivo promover la convivencia en la diversidad.

El concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, que ha visitado a los participantes, les ha trasladado la importancia del cine, al que ha definido como una herramienta "muy poderosa" para llegar a los jóvenes y provocar en ellos la reflexión o el debate en torno a cuestiones que les preocupan.

En esta ocasión, se ha proyectado la película 'Los Williams', destinada a estudiantes de 5º y 6º de Primaria, mientras que los estudiantes de 3º y 4º de la ESO han observado 'Viaje al país de los blancos'.

"A través del visionado de estas películas, impulsamos la reflexión y el análisis de la actitud de los personajes que el alumnado trasladará a su propia experiencia a partir de los materiales didácticos", ha indicado.

El objetivo de esta propuesta es desarrollar en el alumnado una actitud crítica "que rechace cualquier tipo de discriminación racial, así como fomentar valores esenciales como la diversidad cultural, igualdad, solidaridad y cooperación".