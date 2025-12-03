El CERMI reclama que la "humanización" sea el "pilar central" de las políticas sociales cántabras - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI) ha reclamado este miércoles que el "pilar central" de las políticas sociales de Cantabria sea la "humanización, para poner a la persona en el centro de las decisiones" y de esa manera "construir una sociedad donde todas las personas tengamos nuestro sitio".

Así lo ha manifestado la presidenta del CERMI Cantabria, Elisa Irureta, en su intervención en el patio del Parlamento de Cantabria, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ante un público donde se encontraba la presidenta de la Cámara regional, María José González Revuelta, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, así como otras autoridades regionales y locales y miembros de las entidades asociadas a CERMI.

Irureta ha asegurado que la "prioridad" para las personas con discapacidad es una Ley de Accesibilidad Universal que les garantice que "puedan participar y ejercer sus derechos con total plenitud", y contar con un entorno "facilitador" que les ayude a alcanzar sus "sueños y metas".

Durante el acto, diputados regionales de todos los grupos se han prestado para ejemplificar diferentes representaciones de las dificultades que viven en el día a día los 64.000 cántabros con discapacidad -el 11,5 por ciento del total-, bajo el lema 'Ponte en mi lugar'.

La presidenta del Comité ha defendido que "detrás de este número hay vidas" de personas y un entorno que "le facilita o dificulta la vida".

En este sentido, a través de las representaciones, CERMI ha trasladado al público asistente las "barreras del entorno" que son físicas, sensoriales y cognitivas.

Así, han mostrado el "rostro humano" de las reivindicaciones sociales de CERMI a través de personas que han compartido su realidad mediante imágenes y mensajes, y con ello dar "visibilidad mediante sencillas escenas a una pequeña muestra de su día a día".

En esta línea, ha reivindicado "acuerdos sólidos" sobre estrategias y políticas sociales, que involucren a "todas las fuerzas políticas" para alcanzar los derechos "que aún nos faltan". Al respecto, ha mostrado su disposición a formar "parte activa de la construcción de una Cantabria social".

40 AÑOS DE ESPAÑA EN LA UE

Además, Cantabria se ha adherido al manifiesto nacional de CERMI, bajo el lema '40 años de España y la Unión Europea, sin dimensión social no hay Europa', ya que este acto de CERMI en el Parlamento ha coincidido con el 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea.

Por su parte, la presidenta regional ha llamado a la unión "sin fisuras ni pasos atrás" para fortalecer la red de atención a las personas con discapacidad y ha renovado el compromiso del Ejecutivo con entidades, profesionales, familias y personas "que cada día sirven de inspiración por su capacidad de superación".

"Construir una Cantabria con más oportunidades significa que todas las personas puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida y todo su potencial", ha asegurado Buruaga, que ha considerado clave en este reto "el avanzar juntos en la misma dirección". "Nos concierne a todos todo el tiempo y nos reclama a todos".

La presidenta ha detallado diferentes iniciativas impulsadas durante la presente legislatura que se han traducido "en mejoras palpables y resultados positivos con mejores servicios, más oportunidades y bienestar para las personas que más lo necesitan", pero ha reconocido que "aún queda muchísimo camino por recorrer" y ha considerado para ello "imprescindible" la acción conjunta de las instituciones y el tejido social.

Asimismo, ha asegurado que "vamos a seguir cuidando y haciendo crecer" la red de apoyo, con "los recursos necesarios y la ayuda de todos", entre los que ha destacado a CERMI, "el gran pilar que sostiene el gran edificio social que trabaja por y para las personas con discapacidad".

Además, ha calificado la campaña 'Ponte en mi lugar' como "un dardo a nuestra conciencia", a la vez ha reclamado "empatía" para "avanzar en todas las dimensiones" y "tomar decisiones que transformen la realidad y nos permitan construir un entorno más accesible".

Para Buruaga, estas cuatro décadas de España en la UE han significado "progreso en igualdad de oportunidades, accesibilidad y en la construcción de una red sólida de apoyo a quienes tienen necesidades especiales" y ha abogado por defender "una Europa fuerte en derechos humanos, sin retrocesos, que siga apoyando las políticas de cohesión que hacen posible la inclusión educativa, laboral, social y cultural de las personas con discapacidad".