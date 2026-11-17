CESINE pone en valor a sus alumnos en el Día Internacional de los Estudiantes - CESINE

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

CESINE ha reconocido "el papel fundamental" de sus alumnos, "auténticos protagonistas de la vida académica" y el motor que da sentido" a sus titulaciones, con motivo del Día Internacional de los Estudiantes, que se conmemora este 17 de noviembre.

"Más allá de las aulas, los estudiantes son quienes construyen cada día la identidad de CESINE. Su talento, creatividad, inquietudes y ganas de aprender contribuyen a crear una comunidad universitaria dinámica, participativa y conectada con la realidad profesional", ha destacado la institución académica en un comunicado.

"Cada proyecto, cada iniciativa y cada experiencia compartida enriquecen el campus y hacen de la etapa universitaria una experiencia que va mucho más allá de la formación académica", ha afirmado CESINE, institución que entiende la formación como un proceso en el que el estudiante ocupa un lugar central.

A través de una metodología práctica basada en el aprendizaje haciendo, el contacto directo con profesionales en activo y la colaboración con empresas, los alumnos desarrollan las competencias necesarias para afrontar los retos de su futuro profesional.

El centro universitario mantiene "un compromiso permanente" con el desarrollo de sus estudiantes, acompañándoles durante su trayectoria académica y ofreciéndoles oportunidades para descubrir su talento, explorar nuevas ideas y conectar con el mundo profesional.

La internacionalización, las experiencias de movilidad y las prácticas en empresas forman parte de una propuesta educativa orientada a ampliar sus horizontes y potenciar sus oportunidades.

La vida universitaria de CESINE también se construye gracias a la implicación de sus alumnos en actividades, eventos, proyectos creativos y encuentros con empresas e instituciones. Su participación convierte el campus en un espacio de intercambio de ideas, convivencia y crecimiento personal, en el que cada estudiante contribuye a enriquecer la experiencia de toda la comunidad, ha destacado el centro universitario.

Por todo ello, en este Día Internacional de los Estudiantes, CESINE quiere poner en valor "a quienes dan vida a sus aulas, sus proyectos y sus titulaciones. Porque la esencia de un centro universitario no reside únicamente en sus instalaciones o en sus programas académicos, sino, sobre todo, en las personas que forman parte de él. Los estudiantes son el presente y el futuro de CESINE. Su talento, sus ideas y su ilusión son la razón de ser del centro y el impulso que permite seguir creciendo cada día".