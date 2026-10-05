CESINE reivindica el papel de sus profesores en el Día Mundial de los Docentes - CESINE

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

CESINE ha reivindicado el papel de sus profesores en el Día Mundial de los Docentes, subrayando la conexión que existe en el centro universitario entre la formación académica y el mundo profesional como uno de los pilares fundamentales de su modelo educativo.

En un comunicado, CESINE ha reconocido la labor de los profesionales que cada día acompañan a sus estudiantes en su formación universitaria y que, además de compartir sus conocimientos, trasladan a las aulas la experiencia adquirida en su trabajo.

"Los docentes de CESINE no son únicamente profesores. Son también profesionales en activo vinculados al mundo de los negocios, la comunicación, el marketing y el diseño, expertos en sus respectivas áreas y conocedores de primera mano de la realidad de los sectores en los que desarrollan su actividad", ha destacado.

En este sentido, ha puesto en valor que esta conexión directa con el entorno laboral permite que los contenidos impartidos en las aulas estén vinculados con la actualidad y con los retos reales a los que se enfrentan las empresas y los profesionales.

Ha indicado que, de este modo, los alumnos no solo aprenden conceptos, metodologías o conocimientos teóricos, sino que también tienen la oportunidad de conocer experiencias profesionales reales, analizar casos actuales y acercarse a la forma en la que trabajan los sectores en los que desarrollarán su futuro profesional.

En las aulas de CESINE conviven así perfiles procedentes de diferentes ámbitos profesionales --expertos que trabajan en empresas, agencias, estudios y proyectos vinculados con los negocios, el marketing, la comunicación y las diferentes disciplinas del diseño-- de modo que la experiencia de los docentes se convierte "en una parte esencial del aprendizaje".

"Sus conocimientos no proceden únicamente de los libros o de la teoría, sino también de los proyectos, retos y situaciones que afrontan en su día a día profesional. Este modelo permite acercar a los estudiantes a la realidad que encontrarán cuando finalicen sus estudios y se incorporen al mercado laboral, favoreciendo una formación más práctica y conectada con las necesidades actuales de las empresas", ha subrayado.

En un momento en el que el mercado laboral cambia a gran velocidad y las profesiones evolucionan constantemente, contar con docentes que mantienen un contacto directo con sus respectivos sectores supone una oportunidad para los estudiantes, ha destacado el centro, que ha reconocido "la importancia de quienes acompañan a los jóvenes en una de las etapas más decisivas de su vida y contribuyen a construir su futuro" en el Día Mundial de los Docentes.