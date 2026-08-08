La CHE advierte de posibles crecidas en cauces menores y barrancos en el tercio norte de la cuenca del Ebro

Archivo - Un tramo del Ebro en Cantabria.-ARCHIVO - RED CAMBERA - Archivo

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), como consecuencia de los avisos establecidos para esta tarde por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por el pronóstico de tormentas y lluvias intensas (amarillo y naranja) de 15 a 30 litros por metro cuadrado en una hora, ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos con un tiempo de concentración inferior a tres horas, especialmente en el tercio norte de la cuenca.

En concreto, pueden darse en Cantabria, Castilla y León (Burgos), País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, ha informado en un comunicado.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la AEMET y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.