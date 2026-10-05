El ciclo 'Otoño de Teatro' de Camargo ofrecerá nueve espectáculos del 15 de octubre al 17 de diciembre

Archivo - Otoño de Teatro. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de 'Otoño de Teatro' de Camargo ofrecerá nueve espectáculos en el Centro Cultural La Vidriera, entre el 15 de octubre y el 17 de diciembre, bajo el lema 'La fusión de las artes',

El ciclo acogerá propuestas de comedia, teatro contemporáneo, teatro musical o humor gestual, entre otras, ha explicado el alcalde, Diego Movellán, que ha dado a conocer este lunes la programación, junto a la concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, y el coordinador del área, Juan Ramírez.

El regidor ha destacado que la cultura es una "parte fundamental" en la vida de Camargo y los vecinos se "implican" en las iniciativas que se celebran a lo largo del año. Por ello, ha avanzado que se seguirá ampliando la actividad y las oportunidades de acceso a la cultura.

Asimismo, Movellán ha puesto a La Vidriera como "ejemplo" que de "todo lo que puede ofrecer Camargo en el ámbito cultural, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

PROGRAMA

Las representaciones se celebrarán los jueves, a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

El ciclo comenzará el 15 de octubre con 'Hermanas pese a todo', de Teresa Soria Ruano Producciones. Interpretada por Celia Medrano y Teresa Soria, con texto de Javier Rubio, esta comedia, recomendada a partir de 14 años, aborda la relación de dos hermanas.

El 22 de octubre será el turno de 'Ebook 2.0. La fascinante historia del libro', de Spasmo Teatro. Este espectáculo de humor gestual para toda la familia, recomendado a partir de cinco años, recorre la historia del libro y sus protagonistas, desde los primeros soportes de la escritura hasta la aparición del libro electrónico.

La programación continuará el 29 de octubre con el thriller psicológico de 'Cucarachas', de Edy Asenjo&Co. Interpretada por Óscar Saiz-Sánchez, Juan José Paredes y Edy Asenjo, la obra sitúa la acción en un lupanar de Argel a finales del siglo XIX. Escrita por el dramaturgo Juan Manuel Brun, está recomendada a partir de 16 años.

El 5 de noviembre, Katua&Galea Teatro presentará 'La bruja Rechinadientes', basado en un texto original de Tina Meroto. Se trata de una propuesta dirigida al público infantil e inspirada en los cuentos de brujas y en el folclore, que combina música y narración para contar las aventuras de tres protagonistas que deberán enfrentarse a sus miedos.

El 12 de noviembre llegará 'Ana de Pombo, de París, de España, del mundo', de Arte en Escena. Interpretada por Marta López, esta propuesta de teatro documental recupera la trayectoria de Ana de Pombo, nacida en La Cavada en 1896 y reconocida modista vinculada a Coco Chanel durante los años treinta. La obra, recomendada a partir de los 14 años, está basada en personas reales.

El 19 de noviembre se representará 'Obsolescencia', de Rita Cofiño Producciones Escénicas. Lucía Alvear y Rita Cofiño interpretan a dos personajes que custodian con mimo La Centenaria, una bombilla que sirve como punto de partida para reflexionar sobre el tiempo, lo que se percibe y cómo se usa. La función está recomendada a partir de los 16 años.

Adrián Alonso Producciones pondrá en escena 'Bárbara, el musical', un texto original de Mar Galera, el 26 de noviembre. Esta tragicomedia, recomendada a partir de 12 años, cuenta la historia de Clara y Sole, dos mujeres que aspiran a dejar atrás las tareas secundarias que realizan en televisión para convertirse en protagonistas de la pequeña pantalla.

La programación de diciembre comenzará el día 10 con 'Entre tú y el barro', de Ulapé Teatro. Interpretada por Javier Mediavilla y Eva Paula Ramos, esta obra pone en escena a una pareja que vive en una casa rural, alejada de las prisas y los ruidos de la ciudad. Está recomendada a partir de los 14 años.

'Otoño de Teatro' concluirá el 17 de diciembre con 'Julieta, pero no mucho', de Moral Producciones. Pilar Morales y Enrique Spínola protagonizan esta comedia, recomendada a partir de ocho años, en la que un dramaturgo empeñado en escribir obras clásicas recibe un encargo inesperado: crear una historia pensada para el público del siglo XXI.