Cientos de lebaniegos asisten a la festividad de 'La Santuca'

Cientos de lebaniegos asisten en la festividad de 'La Santuca' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asistido hoy a la festividad de la Virgen de la Luz, conocida como 'La Santuca', para acompañar a cientos de lebaniegos en la celebración de su patrona.

"Un día de alegría, de calles llenas de vida, de encuentro y celebración", ha destacado la presidenta, que se ha incorporado al último tramo de la procesión, que ha comenzado a primera hora de la mañana en la parroquia de Aniezo (Cabezón de Liébana) y ha concluido en el Monasterio de Santo Toribio (Cillorigo de Liébana), ha informado el Ejecutivo regional.

Con sus 28 kilómetros de recorrido, se trata de una de las procesiones más largas de España y, desde Peña Sagra hasta Santo Toribio, atraviesa localidades como Cambarco, Frama, Ojedo y Potes, escoltada por cientos de fieles, en una peregrinación "cargada de fe, historia y devoción", ha señalado Buruaga.

Es una fiesta de interés turístico "que muestra lo mejor de esta tierra única: paisajes impresionantes, pueblos acogedores y una gastronomía que enamora", ha asegurado, al opinar que "Liébana lo tiene todo" y es "un ejemplo de turismo sostenible, con identidad propia y mucho futuro".

Posteriormente, a mediodía, ha participado en la misa solmene oficiada en honor a 'La Santuca' por el obispo de Santander, Arturo Ros, junto a la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia; una amplia representación de autoridades autonómicas y todos los alcaldes de la comarca.

Se trata de una festividad celebrada cada 2 de mayo y cuyos orígenes se remontan a la Edad Media.