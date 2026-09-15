Cientos de peregrinos participan en el rosario y procesión de antorchas de la Bien Aparecida

Gómez del Río en La Bien Aparecida - GOBIERNO

SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de peregrinos y visitantes se congregaron anoche en el santuario de Hoz de Marrón para participar en el tradicional rosario y procesión de las antorchas que preceden a la celebración de la fiesta, este martes, 15 de septiembre, en honor a la Virgen de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria.

En ambos actos participó la consejera de Inclusión Social del Gobierno regional, Begoña Gómez del Río, que puso en valor el carácter especial de este acto nocturno, en el que la devoción y la participación popular se unen en torno a una celebración estrechamente vinculada a la comunidad autónoma y a su patrona.

"Es una noche muy especial para todos los que sentimos Cantabria. Acompañar a los peregrinos en este recorrido iluminado por las antorchas nos permite compartir un sentimiento que une a muchos cántabros en torno a nuestra Patrona", destacó Gómez del Río.

El rosario y procesión de las antorchas forma parte de las celebraciones de la Bien Aparecida, Fiesta de Interés Turístico Regional, que durante estos días reúne en Ampuero devoción, música y diferentes tradiciones populares.

El acto sirve de antesala a la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida y congrega cada año en el entorno de su santuario a cientos de peregrinos y visitantes.

Gómez del Río valoró esta capacidad de convocatoria y la presencia de personas procedentes de distintos puntos de la región en torno a una celebración compartida.

"La Bien Aparecida trasciende el lugar en el que se encuentra su Santuario y representa un punto de encuentro para cántabros de toda la región", afirmó, según indica el Gobierno en una nota de prensa.