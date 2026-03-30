Cinco catedráticos y siete profesores titulares toman posesión en la UC

Toma de posesión de nuevos catedráticos y profesores titulares en la UC - UC

SANTANDER 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco catedráticos y siete profesores titulares han tomado posesión este lunes en la Universidad de Cantabria (UC), en un acto celebrado en la sala Juan Jordá del Pabellón de Gobierno que ha estado presidido por la rectora, Conchi López, y en la que ha participado también el secretario general, Julio Álvarez.

En la toma de posesión conjunta, que ha provocado un lleno total de la sala, han prometido o jurado sus cargos como catedráticos Pablo García, en el área de Física de la Matemática Condensada; Susana Rojas, en Didáctica y Organización Escolar; Susana Truchuelo, en Historia Moderna; Ana Carmen Perdigón, en Química Inorgánica y Andrés Iglesias, en Ciencia de la Computación.

A continuación, lo han hecho como profesoras titulares Ruth Villalón, en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación; Lucía Gómez, en Ingeniería Química; Irene Polo, en Didáctica de la Matemática; y los profesores Guillermo Díaz, en Ingeniería Química; Mario Aldea, en Lenguajes y Sistemas Informáticos; Gabriel Díaz, en Ingeniería Hidráulica; y Ricardo González, en Didáctica de la Expresión Gráfica.

El catedrático Pablo García se doctoró en noviembre de 2004 por la Universidad de Cantabria, cum laude y premio extraordinario de doctorado. Su actividad investigadora se centra en el desarrollo de técnicas de Segundos Principios para simulaciones predictivas en sistemas de gran escala, con especial atención a óxidos e interfases, así como al estudio de propiedades topológicas en ferroeléctricos y materiales con capacidad negativa

Susana Rojas es doctora en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde empezó a trabajar como profesora asociada. Su actividad docente e investigadora ha estado siempre vinculada al análisis de los procesos de inclusión y exclusión socio-educativa con una orientación participativa y transformadora. Concretamente, su docencia se centra en los procesos de mejora escolar en la construcción de escuelas para todo el alumnado, la diversidad y la diferencia en los procesos socioeducativos y metodologías participativas para investigar la inclusión.

Susana Truchuelo ha sido coordinadora del Máster UAM-UC-USC 'La Monarquía de España siglos XVI-XVIII', del Doctorado UC-UAM de Historia Moderna, directora del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea y es membre associée del Centre de Recherches Historiques de la EHESS (París). Sus líneas de investigación se basan en la construcción del imperio ibérico en la Temprana Edad moderna y en las prácticas de gobernanza desarrolladas entre el poder real castellano, las elites dirigentes y las comunidades locales en los distintos territorios de la Monarquía Hispánica, en particular en los marcos urbanos.

Ana Carmen Perdigón es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla y desarrolla su actividad en el área de Química Inorgánica. Su investigación gira en torno al estudio de los fenómenos de adsorción en interfases sólido-líquido y su implicación en la reactividad de materiales bidimensionales, en condiciones suaves de presión y temperatura, con especial aplicación en los ámbitos medioambiental y biomédico.

Andrés Iglesias Prieto es doctor y especialista en inteligencia artificial y gráficos por computador. Cuenta con más de 320 artículos científicos, 29 libros (27 en inglés), y 4 patentes, habiendo publicado en revistas de 33 campos distintos del JCR. Incluido en la lista de Stanford 'World's 2% Top Scientists' todos los años de 2021 a 2025, en el área de inteligencia artificial.

PROFESORES TITULARES

En cuanto a los nuevos profesores titulares, Ruth Villalón es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, con un máster en Educación y Nuevas Tecnologías y el Curso de Aptitud Pedagógica. Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada al ámbito educativo, tanto desde la práctica, como orientadora escolar y maestra, como desde la investigación, centrada en la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje.

Lucía Gómez es doctora en Ingeniería Química y de Procesos (2016) por la UC, con eremio extraordinario de doctorado en 2018. Desarrolla su labor investigadora en el Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular, dentro del Grupo de Investigación Procesos Avanzados de Separación. Su investigación se centra en el desarrollo de procesos sostenibles para la captura de dióxido de carbono, tecnologías para el tratamiento de aguas, y en el avance en la obtención de energía contenida en el gradiente salino.

Irene Polo-Blanco es doctora por la Universidad de Groningen (Países Bajos), con una tesis centrada en modelos para la enseñanza de la geometría que integran perspectivas didácticas, históricas y matemáticas. Su investigación se centra en el aprendizaje matemático en estudiantes con trastorno del espectro autista, ámbito en el que lidera un grupo de investigación de la UC.

Guillermo Díaz es doctor en Ingeniería Química, de la Energía y de Procesos (2021) por la UC. Fue galardonado con el premio extraordinario de doctorado en el área de Ingeniería y Arquitectura en la convocatoria de 2023, así como con el premio a la mejor tesis doctoral otorgado por la Plataforma Tecnológica Española del CO2. Su investigación se centra en el desarrollo de procesos sostenibles para la descarbonización de la economía, con especial énfasis en tecnologías de captura y utilización de CO2 para la producción de compuestos químicos de alto valor añadido.

Mario Aldea es doctor en Ciencias Físicas por la UC desde 2003. Desde entonces, ejerce como profesor a tiempo completo en dicha universidad. Su actividad investigadora está vinculada al ámbito de los sistemas embebidos de tiempo real, con especial atención al diseño de sistemas operativos y lenguajes de programación para tiempo real, así como al modelado y análisis de sistemas de tiempo real complejos.

Ricardo González es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, su actividad investigadora y de transferencia se fundamenta en la práctica artística, de la que derivan sus exposiciones individuales y premios obtenidos. A partir de esta base, su trabajo se articula en torno a la A/R/Tografía, como perspectiva metodológica que sitúa en un mismo plano las figuras de artista (Artist), investigador (Researcher) y docente (Teacher).

Para terminar, Gabriel Díaz, profesor en la Escuela Técnica Superior de Caminos Canales y Puertos de la UC e investigador sénior en IHCantabria, es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con un Máster en Ingeniería Hidráulica, otro en Gestión Integrada de Costas y Puertos y un Doctorado en Ingeniería Costera y Portuaria (UC). Su investigación se centra en la dinámica portuaria y costera, incluyendo la agitación portuaria, la respuesta de del buque amarrado a muelle, oleaje provocado por el paso de embarcaciones, las ondas infragravitatorias y la evaluación de la parada operativa en puertos inducida por condiciones meteo-oceánicas adversas.