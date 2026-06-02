Cinco detenidos por venta de droga en una vivienda de Muriedas - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación ANERI, que ha contado con la colaboración de la Policía Local de Camargo, ha desmantelado un punto de venta de drogas al menudeo en una vivienda de la localidad de Muriedas (Camargo) con la detención de cinco personas (dos hombres y tres mujeres), con edades comprendidas entre los 41 y 62 años, a los que se considera presuntos autores de tráfico de drogas, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal.

Todos ellos contaban con detenciones anteriores por presuntos delitos de tráfico de estupefacientes.

Durante el registro a la vivienda, además de todo lo necesario para la dosificación de las drogas para su posterior distribución al menudeo, se encontraron preparadas para su venta 19 dosis de cocaína y una pequeña cantidad de hachís.

También se ha intervenido una libreta con anotaciones y más de 2.000 euros en billetes, presumiblemente de las ventas de los últimos días.

Además, se ha constatado que a la citada vivienda acudían consumidoras de droga para comprar dosis.

Este lunes por la mañana, Guardia Civil registró vivienda y detuvo a las cinco personas, cuatro de las cuales vivían en ella. Además de intervenir las dosis de droga preparadas para su distribución, se hallaron diferentes pruebas relacionadas con el tráfico de drogas al menudeo. Este martes los detenidos pasarán a disposición judicial.