Cine, encuentros con escritores, cuentacuentos, conferencias y bookcrossing para conmemorar el Día del Libro

Biblioteca Central de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cine, encuentros con escritores, cuentacuentos, conferencias y bookcrossing son las principales actividades organizadas por la Consejería de Cultura, que se celebrarán en la red de museos del Gobierno de Cantabria y en la Biblioteca Central, para conmemorar el Dia del Libro, el jueves 23 de abril.

La Biblioteca Central de Cantabria será el eje central de esta conmemoración con un amplio programa que se iniciará el martes 21, a las 18.30 horas, con la proyección del documental 'Mujer, Papel y Tijera', de Ana Gallego Cuiñas, que posteriormente protagonizará un coloquio.

La película explora el mundo editorial desde la perspectiva de trece editoras influyentes de España y América Latina. A través de sus historias, revela la diversidad, riqueza y el impacto global de la industria del libro.

El jueves 23 se celebrará un encuentro con el ilustrador y autor Ximo Abadía, que ha publicado más de 20 libros ilustrados por todo el mundo y ha sido reconocido y galardonado en múltiples ocasiones. Esta actividad se hace en colaboración con el Colectivo Peonza con motivo del 6º Encuentro Internacional del Libro Ilustrado.

El viernes 24, a las 17.30 y 19.00, en La Plaza, se impartirá un taller familiar que une lectura y danza para explorar los libros a través del cuerpo y la imaginación, a cargo de Lorena Fernández, pedagoga del movimiento, coreógrafa y creadora escénica.

Esa misma jornada se celebrará una narración oral a cargo de María Molina 'Maricuela' y Fernando Diéguez, al acordeón. Un espectáculo de teatro musical y narración de historias para público adulto.

El sábado 25, a las 11.30 y 12.30, se ofrecerá un espectáculo pensado para los bebes bajo el título 'Cuentos de rechupete' que incluye poesías, cantos, títeres y cuentos.

Ya por la tarde, y para un público familiar a partir de cuatro años, bajo el titulo 'Historias de risa sin prisas', el narrador ofrecerá un relato para cada momento, en un espectáculo con palabras, objetos, títeres, poemas, libros, cantos y cuentos.

ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS

Los museos de la red del Gobierno de Cantabria se suman la campaña bookcrossing 2026 de liberación de libros procedentes de duplicados de la biblioteca de esta institución.

El objetivo es poner en circulación algunos títulos para que quienes se acerquen este día por los museos los recojan, disfruten de su lectura y vuelvan a liberarlos con la finalidad de que otras personas puedan hacer lo mismo.

Los museos de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC; Etnográfico de Cantabria, METCAN; Marítimo del Cantábrico, MMC, y de la Naturaleza de Cantabria, MENAC, liberarán volúmenes relacionados con las colecciones que custodian, a partir del día 23.

LA LECTURA, UNA INVERSIÓN DE FUTURO

El consejero del área, Luis Martínez Abad, ha subrayado la importancia de estas actividades como "una oportunidad" para reforzar el vínculo de la ciudadanía con la lectura y el apoyo al sector.

En este sentido ha señalado que esta conmemoración "no es solo una fecha simbólica en el calendario cultural, sino un momento clave para recordar que los libros nos ayudan a comprender mejor el mundo y a construir una sociedad más libre y plural".

El responsable de Cultura ha explicado que se ha querido diseñar una propuesta "diversa, cercana y accesible", que invite tanto a lectores habituales como "a quienes se acercan por primera vez a descubrir el placer de la lectura".

Asimismo, ha puesto el acento en el papel fundamental de las bibliotecas, librerías y profesionales del sector del libro, reconociendo su esfuerzo diario por mantener viva la cultura escrita.

También ha defendido que fomentar la lectura desde edades tempranas "es una inversión de futuro". "Leer mejora la comprensión, estimula la creatividad y fortalece valores como la empatía y el respeto. Por eso, seguir impulsando políticas públicas que apoyen el hábito lector es una prioridad", ha añadido.

Finalmente, ha animado a la ciudadanía a participar activamente en las actividades del Día del Libro y a incorporar la lectura en su vida cotidiana. "Un libro siempre abre una puerta: al conocimiento, a la imaginación y al diálogo. Celebrar el Día del Libro es, en definitiva, celebrar la cultura y el pensamiento crítico", ha concluido.