El cine, una exposición audiovisual y una 'masterclass' del artista Jay Kaes protagonizan la semana del Centro Botín

Cine, una exposición audiovisual y una 'masterclass' del artista Jay Kaes protagonizan la semana del Centro Botín - CENTRO BOTÍN

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La película Incontrolable, del director británico Kirk Jones, el recorrido por la exposición 'Marisol: Cuando todo está por comenzar' con una propuesta de creación audiovisual inspirada en el universo creativo de la artista, y la 'masterclass' sobre el proceso creativo detrás de algunos de los proyectos de Jay Kaes protagonizan la semana del Centro Botín.

En un comunicado, la organización ha explicado que la película Incontrolable, basada en una historia real y galardonada con dos premios BAFTA, protagonizará la próxima sesión de 'Cine de verano', el próximo 28 de julio, a las 21.50 horas.

Dos días más tarde, el 30 de julio, a las 18.30 horas, será el turno de descubrir la exposición 'Marisol: Cuando todo está por comenzar' desde una perspectiva diferente, ya que la visita experiencia, guiada por el videoartista cántabro Luis Bezeta, acercará a los participantes a la forma de crear de la artista mediante dinámicas participativas.

El artista Jay Kaes, creador de la identidad visual de Santander Music, compartirá en una 'masterclass' el proceso creativo detrás de algunos de sus proyectos internacionales, el 31 de julio, a las 18.30 horas.

Además, la colaboración con el festival continuará al día siguiente, a las 13.00 horas, con una nueva Sesión vermú protagonizada por Carmen Lancho y Pierre May.

También, los Amigos del Centro Botín podrán disfrutar el 30 de julio, a las 20.15 horas, de 'Entrelazamientos: Fiesta de verano para Amigos'.