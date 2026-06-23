Circuito Territorio llegara esta semana a cuatro municipios con teatro, magia y música - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Territorio, promovido por la Consejería de Cultura, llegara esta semana a cuatro municipios con una variada propuesta que integra teatro, música y magia.

Este miércoles 24, a las 18.00 horas en la biblioteca municipal Jerónimo Arozamena de Santa María de Cayón, la compañía Café de las Artes pondrá en escena 'Mariposas de París', una historia acerca del amor ambientada en 1892.

Esa misma jornada, a las 19.00 horas en el Centro de Cultura de Castillo, en Arnuero, la compañía Makondo Teatro presentará la obra 'La pájara espino', una comedia en divertida, basada en la obra del dramaturgo venezolano José Gabriel Núñez 'La Cerroprendío'.

El jueves 25, en la plaza San Lázaro de Sarón a las 18.00 horas, el mago Asier Moon escenificará el espectáculo 'Stardust magic', una experiencia donde la magia asciende de nivel con humor y misterio.

Por último, el sábado 27 se celebrarán dos actuaciones, una en la plaza de la Constitución de Los Corrales de Buelna, a las 12.00 horas, donde Epalú Teatro presentará 'El hadelfo', una obra cargada de humor y participación constante por parte de los niños. La segunda será en el Teatro principal del Reinosa a las 20.00 horas, que acogerá el concierto de Alex Tyche y su banda, un recital que fusiona R&B contemporáneo, soul, funk y pop con elementos electrónicos. Han actuado en escenarios como el Festival Sonorama Ribera y su propuesta está pensada para salas, teatros y festivales.