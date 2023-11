El Círculo de Empresarios cree Cantabria no es capaz de atraer inversión privada al nivel de otras comunidades

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, ha afirmado este martes en Santander que Cantabria no es capaz de atraer inversión privada al nivel de otras comunidades, por lo que, en comparación con la media nacional, "está mal".

Según ha señalado, la región "no está siendo capaz de atraer la inversión privada necesaria, simplemente para igualar la media nacional" que está en el 90%.

Y en su opinión, corresponde a las administraciones públicas fomentar esa inversión y la iniciativa empresarial, "haciendo de esta región un lugar atractivo para las inversiones".

Así se ha pronunciado Pérez-Sala durante su participación en el Foro Económico de El Diario Montañés, en el que ha señalado que, "sea cual sea el Gobierno" --en alusión al anterior PRC-PSOE y al actual del PP--, debe gobernar "al servicio de los ciudadanos", con políticas públicas que favorezcan la creación de riqueza y empleo, que fomenten la inversión pública y tengan unos impuestos "razonables".

En este sentido, ha subrayado la importancia de "empezar a gobernar buscando el interés general" y en un "entorno amigable" para crear riqueza y empleo. Porque son las administraciones públicas las que determinan el entorno en el que empresarios y ciudadanos desarrollan sus actividades.

"Si el entorno es propicio, vendrá más inversión, crecerá y se creará riqueza en esta región y será bueno para los que viven aquí y para los que no", ha asegurado, manifestando que a él también le gustaría que Cantabria fuera "floreciente y próspera".

Con todo, para Pérez-Sala, "no es fácil" determinar los sectores en los que Cantabria debería poner el foco porque las inversiones industriales y públicas "no se improvisan".

Al hilo, ha indicado que la comunidad tiene una industria consolidada, a la que hay que "favorecer" para que actúe "con solvencia", y otras industrias donde todavía no se ha realizado una inversión "significativa" y están "en la línea de salida con otras comunidades", como son la tecnología o el nuevo turismo.

Ha opinado que Cantabria podría aprovechar la "ventaja" desde el punto de vista turístico que tiene su paisaje para la instalación de talento; aumentar sus capacidades industriales; o fomentar el tráfico de todo tipo de bienes y servicios a través del Puerto de Santander.

"Tienen muchas cosas que hacer y deben hacer las que sean, en relación inversión-eficacia, más útiles y más adecuadas para esta región", ha sugerido el presidente del Círculo de Empresarios, que ha animado a la comunidad a "buscar esas fórmulas".

En relación una posible solución a la industria convencional cántabra, afectada por el precio de la energía y la transición energética que se traducen en reducciones de producción y ajustes de empleo, Pérez-Sala ha recordado que el Círculo de Empresarios ha pedido una transición energética "racional".

"Todos estamos comprometidos con la descarbonización pero no podemos actuar como lo estamos haciendo, de forma improvisada, sin orden, perjudicando en costes a las industrias. Tenemos que actuar de forma racional e incentivar las inversiones en renovables y en almacenamiento de recursos generados", ha defendido.

Porque ha advertido que si la política energética no es racional ni está planificada, y no tiene como objetivo favorecer el tejido industrial, "probablemente no generaremos deslocalizaciones, generaremos quiebras. Y eso es muy peligroso".

Finalmente, ha valorado positivamente la política de simplificación administrativa que pretende llevar a cabo el Gobierno de Cantabria porque, a su juicio, localizar los elementos de "distorsión" de la función básica del Estado, que es "una administración eficiente al servicio de los ciudadanos y poco costosa", es un plan "muy saludable".