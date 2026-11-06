COECAN celebra un encuentro informativo para abordar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Orientación y Emprendimiento de Cantabria (COECAN), dependiente del Ejecutivo autonómico, ha celebrado un nuevo encuentro formativo del ciclo 'Café del Conocimiento' en su sede de Torrelavega para abordar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Para ello se ha contado con la participación de representantes de Inserta Empleo, AMPROS y la Fundación Cantabria Labs, entidades de referencia en Cantabria por su trabajo en favor de la integración sociolaboral, la mejora de la empleabilidad y la igualdad de oportunidades, ha indicado el Ejecutivo.

La jornada ha sido inaugurada por la directora y coordinadora del COECAN, Belén González Pescador, quien reafirmó el compromiso del Gobierno de Cantabria de poner en valor la importancia de seguir impulsando la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral como una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la plena participación social.

Durante el encuentro, los participantes han compartido experiencias, proyectos e iniciativas destinadas a facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad, así como a promover entornos laborales más inclusivos, accesibles y adaptados a la diversidad.

A través de las diferentes perspectivas aportadas por las entidades participantes se abordaron los principales desafíos que aún existen en materia de inclusión laboral, pero también los avances logrados en los últimos años y las oportunidades que ofrece la colaboración entre administraciones, empresas y organizaciones sociales para seguir mejorando la empleabilidad de este colectivo.

El Gobierno de Cantabria ha agradecido la implicación de todas las personas y entidades que han participado en esta nueva edición del 'Café del Conocimiento' y ha destaccado el valor de estos espacios para intercambiar conocimiento, generar alianzas y sensibilizar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.

Asimismo, ha reiterado su compromiso con el impulso de políticas y actuaciones que favorezcan la integración laboral de las personas con discapacidad, promoviendo la eliminación de barreras y el acceso a oportunidades de empleo de calidad para todos los ciudadanos.

Tal y como han destacado los ponentes, la inclusión laboral constituye uno de los principales instrumentos para favorecer la autonomía y la participación activa de las personas con discapacidad.

En este ámbito, entidades como Inserta Empleo, AMPROS y Fundación Cantabria Labs desarrollan programas y acciones dirigidos a facilitar la formación, orientación, intermediación y contratación de personas con discapacidad, contribuyendo a avanzar hacia un mercado laboral más diverso e inclusivo.

En este sentido, el Gobierno de Cantabria continuará apoyando iniciativas que fomenten la sensibilización, la colaboración y el intercambio de experiencias entre los distintos agentes implicados, con el objetivo de seguir avanzando hacia una comunidad más integradora y comprometida con la igualdad de oportunidades, ha asegurado.