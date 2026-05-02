La Cofradía de la Anchoa nombra cofrades a Martínez Abad, Casares, Gallardo y el general Salas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTOÑA, 2 (EUROPA PRESS)

La celebración del XXIX Gran Cabildo de la Cofradía de la Anchoa, celebrada hoy en el Teatro Liceo de Satoña, ha sido el escenario del nombramiento como cofrades del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el director del diario deportivo Marca, Juan Ignacio Gallardo, y el general de división del Ejército de Tierra Joaquín Salas.

También, se ha nombrado cofrades de honor al presidente del Comité Olímpico Español (COI), Alejandro Blanco, y al humorista, imitador y jurado en el programa de Telecinco 'Got Talent' Carlos Latre, ha informado el Ejecutivo regional.

Además, 18 cofrades de número se han sumado a la Cofradía de la Anchoa, dentro de las actividades de la XXVI Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria.

El consejero ha agradecido la distinción y ha dado importancia al trabajo conjunto, para preservar y promover los valores culturales ligados al mar, la pesca y la industria conservera, "elementos que forman parte esencial de la identidad de Cantabria".

"Recibir esta distinción es un honor y una responsabilidad y la anchoa de Santoña representa el saber hacer de generaciones de hombres y mujeres del mar y es un excepcional recurso gastronómico que debemos seguir cuidando y difundiendo", ha añadido.

Por su parte, la Cofradía ha destacado la labor institucional para conservar las tradiciones, impulsar el turismo gastronómico y respaldar eventos como esta feria.

El acto ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Jesús Gullart, representantes del sector pesquero y conservero, así como miembros de la Cofradía, ataviados con el hábito tradicional.

Tras la lectura del acta, el nuevo cofrade recibió los símbolos distintivos de la entidad.