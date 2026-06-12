El Colegio de Médicos de Cantabria otorga su Medalla de Oro a Tomás Cobo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Cantabria con motivo de la festividad de su patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ha entregado este jueves su Medalla de Oro al presidente de la Organización Médica Colegial, el cántabro Tomás Cobo, por su defensa de la profesión desde diversos ámbitos institucionales.

Cobo ha recogido la Medalla de Oro emocionado y ha destacado la importancia del componente humano en la profesión médica en tiempos en los que la tecnología y la IA acaparan gran parte de la actividad profesional, al tiempo que ha resaltado la importancia de instituciones como los Colegios de Médicos --él presidió el de Cantabria-- y las asociaciones internacionales para salvaguardar el ejercicio de la Medicina dirigido a los pacientes y a la sociedad.

Además, la entidad colegial ha reconocido con la Medalla de Plata al magistrado José Luis López del Moral, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como reconocimiento a su labor profesional vinculada a la profesión médica, con la que ha colaborado en muchas ocasiones.

En la sesión, celebrada en el Paraninfo de la Magdalena, se han entregado asimismo las insignias de plata, por 25 años de colegiación, de oro, por los 50, así como los premios a la trayectoria profesional, que han recaído en la médica de Atención Primaria Lidia Gutiérrez y en el médico del ámbito de la medicina hospitalaria Carlos Fernández Viadero.

Durante su intervención, el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande, se ha manifestado en contra del Estatuto Marco aprobado la pasada semana en Consejo de Ministros y ha apostado por el diálogo, el consenso y el entendimiento para mejorar la calidad asistencial mediante unas condiciones adecuadas para el ejercicio de la profesión médica y aspectos estratégicos esenciales para la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud.

El acto ha contado también con la participación del consejero de Salud, César Pascual, que ha reivindicado "con firmeza" los valores de la profesión médica, y ha defendido su singularidad en el ordenamiento jurídico "no por privilegio sino por justicia".

Ha destacado "la humanidad, compasión, confianza, responsabilidad y compromiso con el paciente" como claves de la profesión que "convierten al médico en algo más que en un experto".

En este sentido, ha señalado que "la esencia de la medicina es acompañar a las personas en el momento en que son más vulnerables" y ha sostenido que probablemente es "la mayor responsabilidad que la sociedad pueda depositar en un profesional". "Una responsabilidad silenciosa y que está presente en miles decisiones que cambian el destino de las personas", ha asegurado el consejero, que ha insistido en la necesidad de poner al paciente en el centro de la profesión.

"Podemos construir herramientas tecnológicas, pero si olvidamos que detrás de cada dato hay una persona y una historia humana habremos fracasado", ha afirmado.

Por otra parte, el evento ha sido la puesta de largo del recién creado Coro del Colegio, que ha actuado este jueves por primera vez en público, dirigido por el exjefe de Servicio de Salud Pública, Manuel Galán.

En total, unas 200 personas han participado en el acto, han informado el Gobierno de Cantabria y el Colegio de Médicos.