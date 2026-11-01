Los comederos para aves de los parques de Santander, abiertos con la llegada del otoño

Comedero de aves en Santander. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, en el marco del proyecto Santander Capital Natural y en colaboración con SEO/BirdLife, está trabajando en la puesta a punto de los comederos para aves ubicados en diferentes espacios verdes de la ciudad.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha destacado que son seis estaciones de alimentación para pequeñas aves en otros tantos espacios verdes santanderinos: el Parque de Las Llamas, el Parque del Renacuajo, el Paseo Pereda, el Parque Altamira, la entrada de la Biblioteca de Ciencias de la UC y el Palacio de La Magdalena.

Estos comederos se componen de grandes estructuras metálicas, a modo de jaula, que impiden acceder a especies más grandes como las palomas.

Con la llegada del frío, las aves necesitan alimento con un alto aporte calórico para conservar el calor corporal.

Esta necesidad se acentúa en las especies de pequeño tamaño, como el carbonero o el herrerillo común, el petirrojo o la curruca capirotada, que se deben alimentar con mucha frecuencia.

La semana pasada, el equipo del servicio municipal de Parques y Jardines realizó las labores preparatorias de limpieza de las estructuras metálicas, previo al llenado de los comederos con los que cuenta cada estructura.

Los comederos contienen semillas con y sin cáscara, frutos secos y bolas de grasa a las aves silvestres, alimento de alta calidad específico para estas especies.

Se mantienen activos de octubre a marzo, cuando con la llegada de la primavera, las aves silvestres comienzan a alimentarse de semillas de gramíneas y de insectos.

Todos los comederos cuentan con un cartel y un código Qr (https://santandernatural.es/recursos/porque-cada-actuacion/c...) que muestralas especies que acuden de forma habitual al comedero y un formulario para poder registrar las especies observadas, contribuyendo a la ciencia ciudadana.