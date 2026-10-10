Comercio aconseja planificar las compras, comparar precios y aprovechar las ofertas de forma responsable para ahorrar

Archivo - Puesto de fruta y verdura.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria recomienda adoptar hábitos de compra que permitan optimizar el presupuesto familiar y reducir el gasto en la cesta de la compra sin renunciar a la calidad de los productos.

Así lo indica en su guía de recomendaciones donde ofrece algunas prácticas que pueden contribuir a realizar un consumo más eficiente, como planificar las compras, comparar precios entre establecimientos, consultar el precio por unidad de medida o aprovechar de forma responsable las promociones.

En este sentido, en la guía se precisa que ahorrar no consiste únicamente en adquirir los productos más baratos, sino en tomar decisiones de compra informadas y ajustadas a las necesidades reales de cada hogar.

Por ello, entre las principales recomendaciones figura planificar las compras antes de acudir al establecimiento; elaborar una lista a partir de las necesidades reales; revisar previamente la despensa y el frigorífico; organizar los menús semanales para evitar compras innecesarias; ajustar las cantidades, y reducir el desperdicio alimentario.

La Dirección General también aconseja comparar los precios de diferentes establecimientos y cadenas de distribución, teniendo en cuenta no solo el importe de los productos, sino también factores como la proximidad, los costes de desplazamiento o la calidad.

Destaca que otro aspecto fundamental es consultar el precio por kilogramo, litro o unidad de medida equivalente, ya que esta información facilita la comparación entre diferentes formatos y tamaños y permite identificar cuál es realmente la opción más económica, evitando que el tamaño del envase o una promoción condicionen la decisión de compra.

PROMOCIONES Y OFERTAS

Respecto a las promociones, Comercio recuerda que pueden representar una oportunidad de ahorro siempre que correspondan a productos que realmente se necesitan.

Por ello, recomienda comprobar las condiciones de cada oferta, el precio final, su duración y, cuando proceda, las cantidades necesarias para beneficiarse del descuento.

En este sentido, incide en que una oferta solo supone un ahorro real cuando responde a una necesidad de consumo previamente identificada, y no cuando provoca la adquisición de productos innecesarios.

Asimismo, se aconseja priorizar los productos frescos de temporada, que pueden ofrecer una buena relación entre calidad y precio, y adoptar medidas para reducir el desperdicio alimentario, como conservar adecuadamente los alimentos, congelar aquellos que no vayan a consumirse de inmediato o aprovechar las sobras para elaborar nuevas recetas.

DECISIONES DE COMPRA INFORMADAS

La Dirección General de Comercio y Consumo recomienda también comparar las características, composición, calidad y precio de las distintas marcas y alternativas disponibles, teniendo en cuenta que el producto más caro no siempre es el que mejor se adapta a las necesidades del consumidor, mientras que el más económico tampoco tiene por qué ser siempre la opción más adecuada.

Por último, recuerda la importancia de conservar los tickets y facturas de compra, especialmente en el caso de productos de importe elevado o cuando sea necesario acreditar una promoción o descuento, ya que esta documentación puede resultar necesaria para acreditar la compra y ejercer los derechos de las personas consumidoras ante posibles incidencias o reclamaciones.

Un consumo informado permite a la ciudadanía proteger mejor sus intereses económicos, optimizar el presupuesto familiar y avanzar hacia hábitos de consumo más responsables y sostenibles, ha resumido la Dirección General en un comunicado.