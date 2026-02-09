Comercio lanza un programa de relevo generacional para poner en contacto a empresarios y emprendedores

Archivo - El consejero de Industria, Eduardo Arasti. Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, ha lanzado este lunes el 'Plan de relevo generacional de Cantabria', un programa "pionero" cuyo objetivo es poner en contacto a empresarios en proceso de jubilación con emprendedores interesados en adquirir sus comercios.

Contará con una página web en el dominio www.relevocantabria.com que expondrá videos explicativos sobre cada uno de los proyectos adheridos a esta propuesta, cuya experiencia piloto cuenta con siete comercios. Además, celebrará dos ferias, denominadas 'Jornada de emprendimiento y relevo generacional de Cantabria', que tendrán lugar en Santander, el 25 de febrero, y en Torrelavega, el 11 de marzo.

Este proyecto, que forma parte del I Plan de Autónomos de Cantabria, ha contado con un estudio demográfico del sector comercial regional en 2025, que determina que existen 13.347 comercios en la región, de los que el 40% está dirigido por una persona mayor de 55 años. Además, de esos mayores de 55, el 61% dejará su actividad a lo largo de los próximos cinco años, lo que supondría la jubilación del 24% de los comerciantes.

Así lo han presentado este lunes el consejero de Industria, Innovación, Empleo y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas.

Arasti ha explicado que, "durante años, se han estado perdiendo activos reales en Cantabria y conocimiento único, que en muchos casos son el esfuerzo de toda una vida". Por ello, el Ejecutivo ha apostado por aprovechar esa experiencia para que los comerciantes "puedan jubilarse en mejores condiciones" y, a la vez, "formar y transmitir ese conocimiento" a los emprendedores.