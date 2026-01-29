Comienza la campaña de dinamización comercial 'Tú día de suerte en Santoña'

En marcha la campaña de dinamización comercial 'Tú día de suerte en Santoña' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, junto con la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), ha puesto en marcha la campaña de dinamización del comercio local 'Tu día de suerte en Santoña', que repartirá 1.800 euros en premios entre los clientes del comercio local del municipio.

Según ha informado este jueves el Ejecutivo, durante la campaña, que se desarrollará hasta el 10 de febrero, todos los clientes de los establecimientos asociados a COERCAN que participen en la promoción recibirán una papeletea por cada 5 euros de compra, hasta un máximo de cinco, que deberán rellenar con sus datos y depositar en el mismo comercio. Cada establecimiento participante estará identificado con un cartel de la campaña en el escaparate.

El 11 de febrero, entre todas las papeletas recogidas, se realizará un sorteo de tres cheques regalo por valor de 600 euros cada uno, que los ganadores podrán canjear el 14 de febrero en tres de los establecimientos participantes.

Los ganadores deberán hacer un gasto mínimo de 200 euros en el establecimiento en el que sellaron cada una de las tres papeletas ganadoras y de 50 euros mínimo en los otros dos establecimientos elegidos por las personas agraciadas.

La campaña, que se ha presentado esta semana en el Ayuntamiento de Santoña por el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz; el alcalde de Santoña, Jesús Gullart; el secretario general de COERCAN, Gonzalo Cayón, y el concejal de Comercio del Ayuntamiento, Fito Calle, se incluye en la convocatoria de subvenciones para asociaciones de comerciantes del Ejecutivo autonómico y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santoña y de la Asociación de Comerciantes de Santoña (ACES).

A esta actuación se suman también diferentes campañas realizadas en Santoña para la promoción del comercio local que han sido subvencionadas por el Gobierno de Cantabria como el Carnaval; el concurso de escaparates de Santoña; el bingo por Navidad, o las fiestas del turista y de fin de verano 'Comercio activo'.

El consejero de Comercio, Eduardo Arasti, ha subrayado que las campañas de dinamización comercial impulsadas por las asociaciones de comerciantes de la mano de la administración pública son "una herramienta fundamental para impulsar el comercio de Cantabria", y ha asegurado que el Gobierno seguirá impulsando este tipo de iniciativas, "que han demostrado ser útiles y efectivas por la gran acogida que tienen siempre por los consumidores".

Toda la información sobre comercio y consumo está disponible para consumidores y usuarios en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).