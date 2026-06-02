Comienzan las obras para cubrir las pistas de tenis de Los Corrales de Buelna, que durarán ocho meses

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, visita las obras de la nueva cubierta de las pistas de tenis de Los Corrales de Buelna - GOBIERNO DE CANTABRIA

LOS CORRALES DE BUELNA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de cubrición de las pistas de tenis de Los Corrales de Buelna ya han comenzado, tienen un plazo de ejecución de 8 meses y supondrán una inversión autonómica de casi 1,43 millones de euros.

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha visitado este martes estas obras acompañado por el alcalde del municipio, el también 'popular' Julio Arranz.

Media ha destacado que la actuación permitirá mejorar estas instalaciones deportivas, favorecerá su utilización durante todo el año y ofrecerá a los usuarios un espacio "más funcional" para la práctica deportiva.

En concreto, los trabajos contemplan la construcción de una gran cubierta sobre la pista deportiva existente, con una superficie de más de 1.580 metros cuadrados, así como la adecuación de los espacios exteriores más próximos para mejorar la conexión con el resto de las instalaciones deportivas municipales.

Además, se proyecta un edificio anexo destinado a vestuarios, almacén y cuarto de instalaciones, la renovación del pavimento deportivo de la pista y la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED que mejorará las condiciones de uso y la eficiencia energética del recinto, ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Esta actuación forma parte del programa de mejora de instalaciones deportivas que la empresa pública Gesvican está ejecutando en nueve municipios de Cantabria, con una inversión global cercana a los nueve millones de euros.

Además de Los Corrales de Buelna, este plan incluye actuaciones en Liérganes, Molledo, Santander, Comillas, Alfoz de Lloredo, Ribamontán al Mar, Lamasón y Solórzano, y busca modernizar los equipamientos deportivos y fomentar la práctica del deporte en toda la comunidad autónoma.

AVANCES SOBRE LA VARIANTE DE LOS CORRALES

Durante su visita al municipio, Media también ha dado cuenta de los avances sobre el proyecto de la variante de Los Corrales, una ronda de circunvalación que evitará el paso de tráfico pesado por su casco urbano y unirá la actual carretera autonómica CA-170 (Los Corrales-Puente Viesgo) y la CA-736 (Los Corrales-Mata).

Media ha explicado que este mismo martes ha recibido en la Dirección General de Obras Públicas el documento de alcance ambiental, una vez realizadas las alternativas del trazado, para que la empresa adjudicataria pueda a continuación redactar el estudio de impacto ambiental que, según ha anunciado, se someterá este mismo año a información pública.

Tras este trámite, la intención del Ejecutivo es comenzar a redactar el proyecto antes de que acabe la legislatura.

Media ha resaltado que se trata de una inversión "muy importante, que rondará los 10 millones de euros, y que dará respuesta a una demanda de este Ayuntamiento desde hace muchos años".

CANALIZACIÓN DEL ARROYO MURIAGO

En otro orden de cosas, el consejero también ha explicado que la Mesa de Contratación analizará este miércoles, 3 de junio, las cuatro ofertas para la ejecución de la segunda fase de las obras para la canalización del arroyo Muriago, que cuentan con un presupuesto de 532.000 euros.

El objetivo, según Media, es que los trabajos puedan iniciarse "en las próximas semanas".

También ha avanzado que en los próximos meses saldrá a licitación una tercera fase que afectará a un tramo de 128 metros de longitud, y en el que el Ejecutivo autonómico invertirá 860.000 euros.

De forma paralela, la Consejería ha comenzado los trámites para ejecutar la cuarta fase del proyecto de canalización del río Muriago, cuyo presupuesto es de 1,2 millones.

El consejero ha asegurado que estas "inversiones millonarias" para Los Corrales de Buelna dan cumplimiento a todas las solicitudes que este Ayuntamiento ha pedido y que la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, se ha comprometido a hacer realidad.

Por su parte, el regidor municipal ha asegurado que todas estas actuaciones son "muy demandadas e importantes" para el municipio y ha agradecido a la Consejería que dirige Media su apoyo para llevarlas a cabo.