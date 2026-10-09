Comienzan las obras del nuevo centro de salud de Polanco, que será una realidad a finales de 2028

Infografía sobre el nuevo centro de salud de Polanco. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha visitado este viernes el inicio de las obras del nuevo centro de salud de Polanco, que supondrán una inversión del Gobierno regional, a través de la Consejería de Salud, de 9,7 millones de euros y estará concluido a finales de 2028.

Buruaga ha explicado que no se trata de una simple ampliación del centro de salud de Rinconeda, sino de una "intervención integral" que combina la construcción de un nuevo edificio con la reestructuración y acondicionamiento del ya existente, concibiendo ambas actuaciones como un único conjunto funcional.

Así, los trabajos se compaginarán con el funcionamiento de la actual instalación, garantizando la actividad asistencial, y se ejecutarán en dos fases para generar las menores molestias posibles a usuarios y profesionales.

La primera, de 18 meses, consistirá en la construcción de un nuevo bloque de 2.164 metros cuadrados, repartidos en dos plantas, y la segunda, de seis meses, se centrará en la reforma y acondicionamiento del inmueble original, que se destinará íntegramente al SUAP.

De esta forma, los vecinos de Polanco y de Miengo contarán en dos años con un centro de más de 3.000 metros cuadrados "adaptado a las necesidades actuales, pero también preparado para crecer y prestar un servicio de calidad para las próximas décadas" en una zona de Cantabria en constante crecimiento en los últimos años, según ha señalado la presidenta.

En palabras de Buruaga, "unas instalaciones de primera, más amplias, más confortables, funcionales, eficientes y sostenibles" al servicio de los 10.282 usuarios de la zona básica de salud de Polanco -que agrupa, además, los consultorios de Miengo, Cudón y Cuchía- y de los 21 profesionales que actualmente prestan servicio en este centro sanitario.

En su intervención, la jefa del Ejecutivo ha destacado la importancia de la Atención Primaria como "eje vertebrador" del sistema público de salud, que "se empieza a construir cerca de las personas, en la prevención, el seguimiento y la Atención Primaria".

Y ha incidido en la necesidad de seguir invirtiendo en la mejora asistencial, en las plantillas profesionales, en infraestructuras y en innovación para prestar un mejor servicio a los ciudadanos.

Buruaga ha estado acompañada en la visita por el consejero de Salud, César Pascual, y los alcaldes de Polanco y de Miengo, Rosa Díaz y Marino García, respectivamente.

Ambos han subrayado que se trata de una reivindicación que el municipio llevaba esperando más de una década, así como la importancia de que los vecinos de Polanco y Miengo dispongan, en un plazo de 24 meses, de un nuevo centro de salud moderno y adaptado a las necesidades asistenciales actuales, además de un SUAP que prestará servicio a la comarca del Besaya.

DETALLES DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

El nuevo edificio se levantará en la parcela contigua al actual centro de salud, cedida por el Ayuntamiento de Polanco, y dispondrá de dos plantas.

En planta baja se concentrarán las áreas de Pediatría, Atención a la Mujer, Fisioterapia y Extracciones, además de distintos espacios de apoyo.

El programa de Pediatría contará con dos consultas de Medicina Pediátrica y otras dos de Enfermería Pediátrica, con su correspondiente zona de espera y aseo. El área de Atención a la Mujer incorporará una consulta de Matrona, sala de espera y sala de usos múltiples/almacén. Por su parte, Fisioterapia dispondrá de sala de cinesiterapia, consulta del fisioterapeuta, vestuarios, almacén y sala de espera.

La planta primera albergará, fundamentalmente, el área de Medicina General, con diez consultas de Medicina General y cinco de Enfermería, además de una consulta de Odontología, una sala de intervenciones menores y espacios para técnicas y curas.

Esta distribución permitirá concentrar la actividad de atención primaria en un área específica y facilitar su funcionamiento mediante las circulaciones y núcleos de comunicación vertical previstos.

El nuevo programa funcional se completa con espacios destinados a Trabajo Social, Veterinaria, Salud Pública y coordinación, así como sala de juntas, sala didáctica, zona de estar, vestuarios y aseos de personal, almacenes y diferentes espacios de instalaciones y servicios.

Por su parte, el actual centro de salud, que se destinará al SUAP, contará con vestíbulo y zona de admisión, salas de espera general y pediátrica, sala de críticos, sala de observación y de curas, consulta médica, consulta de enfermería y consulta de urgencias pediátricas, además de almacenes y espacios específicos para el personal, incluyendo dormitorios y salas de estar.