La Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas insta a Cantabria y tres ayuntamientos a reforzar la gestión de vivienda

Archivo - Viviendas y pisos en Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha instado a los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, junto al Gobierno de Cantabria, a reforzar sus políticas de vivienda y subsanar deficiencias detectadas en la gestión y promoción de este ámbito durante los ejercicios 2022 y 2023.

Así figura en la resolución de la citada comisión, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, en relación con el informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los tres ayuntamientos.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 9 de junio y a la vista del informe remitido por el Tribunal de Cuentas acerca del informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales de los ejercicios 2022 y 2023, ha acordado instar al Gobierno de Cantabria y a los consistorios citados a "reforzar y activar de forma efectiva" los mecanismos de coordinación y cooperación para lograr una mayor eficiencia y eficacia en sus intervenciones en materia de vivienda, facilitando el intercambio de la información sobre las necesidades reales y los recursos municipales disponibles para atenderlas.

Asimismo, insta al Ayuntamiento de Castro Urdiales a llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, actuaciones para incrementar el parque de viviendas protegidas, subsanando así la carencia de medidas en el periodo analizado; y a adoptar las medidas necesarias para actualizar su inventario de bienes y derechos, garantizando que este instrumento recoja de forma separada e identificable los elementos que integran su patrimonio público del suelo para facilitar su control.

También insta al Ayuntamiento de Torrelavega a implementar intervenciones propias en políticas de vivienda "y no limitarse a la cesión de suelo al Gobierno de Cantabria"; y a dar cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno mediante la publicación y actualización periódica en su portal web de la información relativa a sus bienes inmuebles.

En cuarto lugar, instar a los ayuntamientos de Castro Urdiales y Torrelavega a realizar, con carácter prioritario, estudios y análisis específicos de las necesidades habitacionales reales en sus municipios, que posibiliten la elaboración de planes de vivienda "adecuados". Especifica que los planes de vivienda que se elaboren deben contar con indicadores cuantitativos que permitan realizar un efectivo seguimiento de su cumplimiento.

Igualmente, insta a los ayuntamientos de Santander y Torrelavega a adoptar las medidas técnicas y administrativas necesarias para garantizar la correcta gestión de los procesos de registro de alta y baja en sus inventarios de bienes y derechos, así como depurar los posibles errores que pudieran existir; y a regularizar el estado de sus viviendas municipales, "solventando las situaciones de ocupación ilegal y rehabilitando todas aquellas que lo precisen para que puedan destinarse a su finalidad".

Finalmente, instar a los tres ayuntamientos a adoptar la metodología presupuestaria del Presupuesto en Base Cero con el objetivo de proporcionar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, ofrecer más información en la toma de decisiones y colaborar en la consecución del objetivo de reducción del déficit público.

Y a revisar sus respectivos inventarios con el fin de determinar con precisión la existencia, entre su patrimonio público del suelo, de terrenos que pudieran destinarse a la construcción de vivienda protegida.