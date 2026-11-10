La Comisión Regional de Montes aprueba 16 proyectos de mejora en MUP por casi 377.000 euros

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SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Montes, presidida por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha aprobado la financiación de 16 proyectos de mejora en montes de utilidad pública (MUP) de Cantabria, con cargo al Fondo de Mejoras, por un importe total de 376.968 euros.

Esta propuesta permitirá impulsar actuaciones de conservación, restauración y mejora de infraestructuras forestales en distintos montes catalogados de utilidad pública de la comunidad autónoma, ha informado el Gobierno.

Del total de 17 solicitudes presentadas, desde la última reunión de la Comisión, se han aprobado 16 expedientes, dado que una solicitud correspondiente a la Sección Forestal II se encuentra en situación de renuncia o en proceso de tramitación.

Las actuaciones previstas se distribuyen por todo el territorio de Cantabria y abarcan principalmente trabajos de repoblación forestal, tratamientos selvícolas, conservación y mejora de pistas y caminos forestales, construcción de abrevaderos, mejora de pastizales y actuaciones destinadas a facilitar la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

Asimismo, en la reunión celebrada este martes se han aprobado varias transferencias de fondos entre cuentas económicas de diferentes montes pertenecientes a un mismo propietario. Estas modificaciones de saldo, que se introdujeron en el funcionamiento del Fondo de Mejoras en la presente legislatura, dentro de la Ley de Simplificación Administrativa, permiten ejecutar en los montes actuaciones de mayor envergadura, además de resultar más acordes a las necesidades de las entidades locales propietarias de los mismos.

La mayor parte de la inversión se destinará a la red de vías forestales, que concentrará cerca del 49% del presupuesto total, con una inversión superior a los 184.000 euros, destinada tanto a la apertura como a la conservación y mejora de pistas y caminos.

Por otro lado, las actuaciones de repoblación forestal representan el segundo bloque de inversión más importante, con más de 131.700 euros, lo que supone aproximadamente el 35% del presupuesto total y permitirá restaurar más de nueve hectáreas de superficie forestal.

Asimismo, el Fondo de Mejoras financiará intervenciones destinadas a reforzar las infraestructuras vinculadas a la actividad ganadera en los MUP, entre ellas la construcción y mejora de abrevaderos, la adecuación de pastizales y otras actuaciones complementarias que favorecen la compatibilidad entre la conservación del medio natural y los usos tradicionales del territorio.

La propuesta incluye actuaciones en las cinco secciones forestales de Cantabria. En la Sección Forestal I se contempla la conservación de vías forestales en el monte Horcada y otros; y en la II se proponen varias actuaciones de repoblación forestal, la apertura de una pista y la construcción de un abrevadero.

La Sección Forestal III concentra proyectos de repoblación, tratamientos selvícolas y conservación de infraestructuras forestales; en la IV se prevén diversas actuaciones de mejora y acondicionamiento de caminos y pistas forestales, y en la V se incluyen trabajos de mejora de pastizales, construcción de abrevaderos y otras infraestructuras de apoyo a la actividad ganadera.