El Comité Ejecutivo del PRC se reúne esta tarde para decidir si concurre a las generales

Archivo - Miguel Ángel Revilla y Paula Fernández. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

Fernández Viaña señala que se va a "escuchar" a la Ejecutiva antes de tomar la decisión SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se reunirá esta tarde, a las 19.00 horas en la sede del partido, para decidir si concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Al encuentro, que será a puerta cerrada, se espera que acudan todos los miembros de la Ejecutiva y, al terminar, está previsto que el secretario general de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, informe sobre lo acordado, han informado fuentes del PRC a Europa Press.

Revilla anunció el pasado lunes que el PRC iba a convocar esta semana a la Ejecutiva esta semana para decidir si se presenta a las elecciones generales.

Tal y como señaló entonces, a su juicio, "sería maravilloso" que algún diputado del PRC estuviera en el Congreso. "La mejor etapa que ha tenido Cantabria, con resultados palpables, ha sido la de José María Mazón en el Congreso y de José Miguel Fernández Viadero en el Senado", dijo.

Así, para Revilla que el PRC estuviera en Madrid sería "muy bueno", aunque, primero, la formación ha de valorar la coyuntura política de "bipolarización" en la que se encuentra España que, en su opinión, "está en dos bloques".

Por su parte, a preguntas de la prensa sobre este asunto, la candidata del PRC a las elecciones autonómicas, Paula Fernández Viaña, ha indicado que en la reunión de esta tarde se va a "escuchar" a la Ejecutiva antes de decidir algo al respecto.

"Las decisiones en el Partido Regionalista se toman en la Ejecutiva, en nuestro órgano colegiado, y escucharemos a los miembros de la Ejecutiva antes de tomar esta decisión", ha trasladado la candidata, en línea con lo manifestado por el secretario general.

Fernández Viaña ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para analizar el grado de cumplimiento de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) en relación a Santander.