El comité de empresa del Gobierno de Cantabria denuncia la retirada de una pancarta reivindicativa por parte del ICASS - CSIF

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria (CSIF, UGT, CCOO, SIEP, TU, SUC e Independientes) ha denunciado que el ICASS ha procedido a retirar del CAD de Sierrallana una pancarta reivindicativa del nuevo convenio colectivo, lo que en su opinión evidencia "una actuación coordinada del Ejecutivo autonómico contra las movilizaciones sindicales".

El comité, tras recoger la pancarta, ha calificado el hecho como "sin precedentes en su trayectoria reivindicativa". "Nunca en la historia de lucha de este comité, en sus numerosas batallas, el Gobierno había retirado una pancarta reivindicativa", ha señalado en un comunicado el órgano de representación de los trabajadores.

Según ha explicado, la pancarta con el lema 'En lucha por un IX Convenio Colectivo justo y digno' había comenzado su recorrido por distintos centros de trabajo dentro de las movilizaciones por el nuevo convenio, pero fue retirada "en pocas horas" por el ICASS.

Los representantes sindicales han considerado que la actuación podría responder a una "consigna dada por Presidencia de Gobierno a todas las consejerías", y han vinculado la retirada con lo que consideran una "falta de diálogo" por parte del Ejecutivo autonómico.

Para el comité, se trata de "un hecho más de la actitud dictatorial y antisindical que mueve diariamente sus acciones" y ha denunciado que la decisión afecta al derecho a informar sobre sus reivindicaciones.

"A las personas, no solo a los trabajadores, les han impedido una acción habitual en toda reivindicación, como es informar a la ciudadanía de lo que estamos sufriendo hace dos años, del porqué de nuestra lucha", han señalado los representantes de los trabajadores.

Asimismo, ha criticado la forma en que el ICASS habría comunicado las indicaciones sobre la pancarta, utilizando "la aplicación informática para el control diario del bienestar de los usuarios para trasladar artículos de la LOLS y señalar que la pancarta debía colocarse en el tablón informativo", lo que en su opinión "raya lo ridículo".

El órgano de representación ha expresado su preocupación por la situación generada entre los trabajadores del centro que salieron a apoyar al comité cuando sus representantes acudieron a retirar la pancarta, ya que, según ha afirmado, "se les había advertido de que se les podría descontar de la nómina el tiempo correspondiente incluso por salir un minuto a mostrar su apoyo".

Pese a lo sucedido, el comité ha asegurado que mantendrá su respaldo a los distintos centros de trabajo y las movilizaciones por un IX Convenio Colectivo "justo y digno". "El comité de empresa apoya a los centros de trabajo y manifestamos nuestra firmeza en la lucha que hemos iniciado", ha concluido el órgano de representación, que ha considerado que lo ocurrido evidencia "una actuación coordinada del Ejecutivo autonómico contra las movilizaciones sindicales".