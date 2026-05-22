El comité de empresa de Nestlé La Penilla agradece a la plantilla el "rotundo éxito" de los paros: "Ha sido ejemplar"

Paros de Nestlé en La Penilla en el tercer día de negociación del ERE - UGT

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón ha expresado su "sincera y profunda" felicitación y agradecimiento a toda la plantilla de Nestlé La Penilla por el "rotundo éxito" en el seguimiento de las tres jornadas de paros contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 49 trabajadores.

Los sindicatos han destacado que la respuesta de los trabajadores "ha sido ejemplar", con un seguimiento de casi el 100%.

"Queremos poner en valor y agradecer enormemente la implicación, el esfuerzo y la firmeza de cada uno de vosotros. Vuestro compromiso y solidaridad en estos momentos demuestran la enorme dignidad de esta plantilla y dejan claro que estamos firmes en la defensa de nuestros derechos", ha trasladado el comité a la plantilla.

Igualmente, ha afirmado que "el rotundo apoyo" de los trabajadoes ha tenido "un gran impacto: la mesa negociadora de Barcelona estuvo en todo momento al tanto del seguimiento masivo, y la propia Dirección de RRHH de la empresa ha sido plenamente conocedora de que la plantilla respalda totalmente los paros y las reivindicaciones".

"Este resultado debe servirnos de orgullo y, sobre todo, de motivación e impulso para afrontar las próximas movilizaciones con la misma energía. Mantengamos esta misma unión y determinación de cara a los próximos paros. Juntos somos más fuertes", ha concluido el comité.