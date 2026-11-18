La asamblea celebrada en el CIMA de Torrelavega. - UGT

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria (UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, SUC y delegados independientes) ha manifestado hoy su "sorpresa y preocupación" por no haber sido convocados a una reunión de negociación del nuevo convenio colectivo del personal laboral desde el pasado 9 de noviembre.

En un comunicado de UGT, los sindicatos han considerado "llamativa" esta paralización de la negociación porque "en las dos últimas reuniones la propia Administración había insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo a la mayor brevedad posible, argumentando que debían realizarse los trámites presupuestarios necesarios para hacer efectivo el pago de los 3 millones de euros comprometidos para el presente ejercicio".

En una asamblea celebrada en el CIMA de Torrelavega, los portavoces sindicales han destacado que "no se entiende que después de trasladar esa urgencia, sea ahora la propia Administración quien no convoque nuevas reuniones para avanzar hacia un acuerdo".

El comité de empresa del Ejecutivo regional ha recalcado que la salida de los trabajadores de sus centros para acudir a la asamblea se ha producido "con normalidad en la mayoría de ellos; aunque se ha tenido conocimiento de determinadas actuaciones que considera preocupantes".

"En algunos centros de trabajo se ha tomado nota de las personas que acudían a la asamblea, una práctica cuya finalidad considera necesario aclarar y que no debe utilizarse en ningún caso para ejercer presión sobre quienes participan en una actividad sindical legítima", ha criticado.

En concreto, el órgano sindical ha tildado de "especialmente preocupante" que en el Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de Santander "se habría dado la orden de no permitir al personal que ha acudido a la asamblea a acceder al menú que consume habitualmente en el centro, pese a que el tiempo de asistencia a la misma tiene la consideración de tiempo de trabajo a todos los efectos".

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha criticado también que el personal del Servicio de Vías y Obras ha trasladado que les indicaron que, si acudían a la asamblea, no cobrarían la dieta correspondiente a ese día.

El órgano sindical ha advertido que consultará a la Administración sobre estos hechos, "dada la gravedad que supone la posible interferencia en el acceso a derechos reconocidos en Ley y que claramente atentaría contra el desarrollo democrático de las relaciones laborales".

El comunicado ha matizado que el comité de empresa no aceptará actuaciones que puedan interpretarse como medidas de presión, intimidación o represalia contra el personal que ejerce su derecho de asistencia a este tipo de asambleas.

El órgano sindical del personal laboral del Ejecutivo regional ha reiterado su voluntad de "seguir negociando para alcanzar un IX Convenio Colectivo que mejore las condiciones laborales y retributivas del personal laboral del Gobierno de Cantabria".

Los sindicatos han exigido que se convoque "sin más demoras" una nueva reunión, especialmente cuando ha sido la propia Administración quien ha advertido de la necesidad de cerrar el acuerdo "con tiempo suficiente para tramitar los compromisos económicos correspondientes a este ejercicio".