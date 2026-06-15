Comité de MARE denuncia que la negociación del convenio está parada mientras se promueven jornadas de noche de 9,5 horas

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Anuncia la convocatoria de una asamblea parcial el miércoles 17 para analizar la situación y valorar un calendario de posibles actuaciones SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de MARE (SIEP, CCOO, USO y UGT), la empresa pública del Gobierno de Cantabria que emplea a unas 300 personas, ha denunciado este lunes que la negociación del nuevo convenio colectivo está paralizada por parte de la empresa desde el pasado 5 de mayo, mientras la dirección está promoviendo e impulsando una Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo (MSCT) en recogida selectiva que incluye jornadas de hasta 9,5 horas íntegramente en horario nocturno así como trabajo ordinario en sábados y festivos.

Así lo ha criticado el comité en un comunicado, en el que ha anunciado que, ante estos hechos, se ha convocado una asamblea parcial este miércoles 17 para analizar la situación y valorar un calendario de posibles actuaciones.

La representación sindical ha censurado que esta propuesta "no sólo supone una descompensación horaria de alto perjuicio en salud laboral para un puesto considerado de riesgo como es conductor sino que atenta contra los mínimos principios de conciliación defendidos en nuestra sociedad actual".

Además, ha señalado que "lejos de aceptar" compensar el horario nocturno de más de 9 horas diarias mediante coeficientes correctores y una compensación económica mínima, MARE "pretende suplir su carencia estructural de personal a costa de la salud de la plantilla".

"A día de hoy, y después de haber pasado la mitad del periodo de consultas seguimos sin ver una propuesta técnica optimizada sostenible ambiental y humanamente. Ni sensibilización, ni educación ambiental ni propuestas de mejora en el servicio: tan sólo poner a rodar los camiones, incluso dos veces cada día para dar una imagen de recogida sin fondo real", ha denunciado.

A juicio del comité, la empresa es "incapaz de ver el factor de riesgo en este cambio profundo de jornada y horarios y trae una segunda propuesta al tener que dejarles ver que la primera planteada es anticonvencional. La insistencia en negociar este servicio extraconvenio colectivo da poca fe en la negociación que se esperaba para toda la plantilla", ha lamentado.

"Ni se cumple con el descanso, ni se cumple con la conciliación, ni con el medio ambiente ni con la igualdad en la empresa. En ninguno de los documentos de la empresa aportados en la negociación se menciona el factor humano, recurso imprescindible para sostener este servicio de recogida esencial", ha insistido.

Por todo ello, el comité de empresa ha anunciado la convocatoria de una asamblea parcial el próximo miércoles, con el fin de analizar la situación y valorar un calendario de posibles actuaciones al considerar que se siguen agravando los problemas de falta de personal, con "grandes dificultades" para encontrar conductores o la cobertura insuficiente de determinadas vacantes, el envejecimiento de la flota, con vehículos que superan los veinte años de antigüedad, la elevada temporalidad en, por ejemplo, los puntos limpios, o que se sigue dando "la callada por respuesta" a las propuestas de mejora realizadas por la propia plantilla.

El personal de MARE ha señalado que el pasado mes de abril se constituyó oficialmente la mesa negociadora del convenio colectivo después de más de 15 años sin renovación donde, además, se anunció que la primera reunión tendría lugar el 5 de mayo. Sin embargo, la representación sindical ha lamentado que aquel anuncio nunca se materializó y que no se ha celebrado ninguna reunión efectiva para abordar las condiciones laborales de la plantilla actual.

"Lo que sí ha sucedido es que la empresa ha iniciado un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que plantea cambios de gran alcance en la organización del servicio. Es preocupante que se quiera avanzar en estas medidas sin entregarse parte de la documentación solicitada durante el periodo de consultas", ha recalcado el comité.

Según ha señalado, siguen pendientes datos e informes necesarios para analizar las causas alegadas por la empresa, "que coinciden con los problemas estructurales de siempre" --ha puntualizado-- para poder estudiar posibles alternativas organizativas y valorar el impacto real de unas medidas que en su opinión supondrían una transformación profunda de unas condiciones de trabajo que se han mantenido durante décadas.

"La propia documentación empresarial reconoce dificultades para cubrir vacantes, problemas de organización y falta de personal en distintos servicios; unas carencias que se vienen arrastrando desde hace años y que, de hecho, han sido puestas sobre la mesa de forma reiterada sin que se hayan adoptado las soluciones necesarias", han destacado los sindicatos, que han subrayado que "la experiencia y el conocimiento de quienes prestan diariamente el servicio debería formar parte de cualquier proceso serio de mejora".

El comité de empresa ha hecho también hincapié en las ampliaciones de servicio que ha asumido la plantilla durante los últimos años, las "incidencias" derivadas de la falta de medios, las reorganizaciones "constantes" o la "creciente presión operativa" para garantizar la prestación de un servicio público esencial para los municipios de Cantabria.

Pese a todo, el personal ha reiterado su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones negociadas siempre y cuando cualquier modificación de las condiciones laborales se produzca sobre la base de una negociación "real", con acceso a toda la información necesaria y con el estudio previo de alternativas que permitan resolver los problemas estructurales de la empresa sin trasladar exclusivamente sus consecuencias a los trabajadores.