El comité de Nestlé en La Penilla sustituye la huelga indefinida por paros intermitentes el 2, 3 y 4 de junio

Planta de Nestlé en La Penilla, en Santa María de Cayón - EUROPA PRESS

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla ha decidido en una reunión extraordinaria sustituir la huelga general indefinida que se iniciaba este próximo lunes, 1 de junio, por paros intermitentes en cada turno de trabajo coincidentes con los días pendientes de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía: el 2, 3 y 4 de junio.

El órgano sindical ha acordado esta decisión tras valorar la situación actual en la factoría cántabra --donde se prevén 43 despidos, seis menos que los planteados inicialmente por la dirección-- y con el objetivo de "evitar mayores pérdidas económicas" a sus trabajadores.

Ante esto, se ha decidido "un cambio de estrategia de movilización", ha aclara el comité, que anuncia para el lunes 1 de junio asambleas informativas sobre su decisión a las 13.00 horas, las 14.30 y las 17.00 horas en el Chalet de Higinio.

Los paros coincidirían con los tres últimos días de negociación del ERE inicialmente previstos el 2, 3 y 4 de junio y serían de 14.00 a 15.30 horas y de 11.30 a 13.00 horas en el turno de mañana; de 14.00 a 15.30 y de 19.30 a 21.00 horas en el de tarde; de 22.00 a 23.30 horas y de 3.30 a 5.00 horas en el de noche; y de 11.30 a 13.00 y de 14.00 a 15.30 horas en el relevo partido.

El comité de empresa de la fábrica cántabra de Nestlé indica en un comunicado que "de no alcanzarse un acuerdo en la negociación" del ERE, los paros intermitentes se convocarían de forma indefinida desde el 8 de junio.

"Estas decisiones se han tomado desde la responsabilidad y compromiso con toda la plantilla, buscando equilibrar la defensa de nuestros derechos con el menor impacto económico posible", concluye el órgano sindical.