TÚ se concentra ante el Gobierno de Cantabria para exigir que la OPE 2025 mantenga la fase de concurso

Pide a la Consejería de Presidencia que dé "marcha atrás" a la decisión "unilateral" de imponer el sistema de oposición libre

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Trabajadores Unidos (TÚ) se ha concentrado este jueves a las puertas del Gobierno regional para protestar contra la decisión "unilateral" de la Consejería de Presidencia de imponer el sistema de oposición libre en la Oferta de Empleo Público (OPE) para 2025, lo que supone eliminar la fase de concurso de méritos.

Los funcionarios han pedido que desde el Ejecutivo "den marcha atrás y se lo piensen un poco" para que el sistema de oposición siga valorando la experiencia adquirida y no solo la nota del examen, ahora que todavía no se ha publicado la OPE en el Boletín Oficial de Cantabria, tal y como ha trasladado a los medios la secretaria general de TÚ, Yolanda González.

Especialmente se han dirigido a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, porque según González "dijo que quería que fuera libre (la oposición) para atraer a nuevos talentos, dejando escapar todo el talento que tiene ahí dentro".

Es por ello que se han concentrado ante la sede del Gobierno regional en la calle Peña Herbosa con pancartas con inscripciones como '¡Urrutia! Confiamos en tu experiencia, ¿confías tú en la nuestra?'; 'Nuestro trabajo vale. La experiencia es un grado' o 'Que el tiempo no sea una carga, que sea un mérito'.

Como ha explicado la secretaria general del sindicato, el sistema de concurso-oposición que defienden es el que se ha venido aplicando en las últimas tres ofertas de empleo público, en dos de ellas con un porcentaje de concurso del 40% y una fase de oposición del 60%, mientras que en la última convocatoria 2023-2024 ya se rebajó el peso del concurso y se pasó a un 25%-75%.

Unas cifras que González ha destacado que se consiguieron precisamente gracias a la reivindicación de TÚ, pues el Gobierno ya quería que fuera una oposición libre y éste fue "el único sindicato que se manifestó".

En esta ocasión, según TÚ, ha invitado al resto de sindicatos de la Junta de Personal y del comité de empresa a sumarse a la concentración y éstos le han trasladado que se movilizarán "más adelante". De ser así, TÚ se sumaría a las protestas, pero consideraba que no debía esperar más para aprovechar que aún no se ha publicado la OPE.

Además, ha advertido que organizará más protestas si no obtiene ninguna respuesta por parte del Gobierno.

Y es que TÚ explica que, con el sistema de oposición libre que el Ejecutivo anunció la semana pasada que aplicará, se puede dar una "paradoja" en el caso de aquellos que concurrieron a las últimas tres oposiciones sin méritos y, ahora que los tienen, en la de 2025 no puntúan.

"La gente que se ha presentado sin méritos no ha conseguido la plaza por no tener esos méritos, por lo tanto ese talento no entró tampoco. Y ahora que esos opositores sí que tienen méritos para poder optar alguna plaza, va a resultar que ahora igual no la consiguen porque no van a obtener la nota altísima que se necesita para pasar este proceso", ha lamentado González.