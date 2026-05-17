Conde: "La idea de Buruaga sobre la simplificación es muy buena, pero en las consejerías se pierde esa valentía"

Archivo - El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, ha afirmado que los empresarios tienen "mucha frustración" con la simplificación administrativa porque "la idea de la presidenta de Cantabria -María José Sáenz de Buruaga- es muy buena, y nos entendemos, pero hace falta mucha valentía para tomar determinadas decisiones porque, cuando baja de Presidencia hacia consejerías y direcciones generales, se pierde ese atrevimiento".

Así lo ha asegurado este domingo en una entrevista en RNE, donde ha opinado que en Cantabria "hay que hacer bastante más para intentar engancharse al tren que está en marcha: hay que ser mucho más ágil y mucho más atrevido" porque, a nivel económico, "algo se está perdiendo todos los años". Por ello, ha insistido en que los empresarios quieren "que se agilice la burocracia para poder crecer".

En este sentido, ha argumentado que la Ley de Simplificación Administrativa, que entró en vigo en abril de 2025, "no ha cambiado mucho" la realidad empresarial de la región y ha lamentado que "no puede ser que no estén de acuerdo todos los partidos políticos para tirar para adelante con esta Ley".

Porque, para Conde, el origen de este problema está en que "las administraciones públicas no se ponen de acuerdo" y ha pedido que "nos pongamos todos el mismo traje o pensemos que tenemos que remar todos en la misma dirección".

En esta línea, ha asegurado que "la clase política no está a la altura de la realidad que hay en la calle" y ha apuntado que "hay muchos políticos que no han gestionado en su vida y lo que sale de ahí genera un sentimiento en el ciudadano de que el político está incapacitado para estar donde está".

ABSENTISMO

Por otro lado, el presidente de la patronal ha abordado la situación del absentismo laboral y ha señalado que el origen del problema está en que "el sistema público no funciona".

Al hablar de los tiempos de baja del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y las listas de espera, ha puntualizado que "no puede ser" que, por ejemplo, a un trabajador con una patología musculoesquelética "tarden cinco meses en hacer la prueba, dos en darle un diagnóstico y después tenga que esperar seis meses para empezar la rehabilitación".

Además, Conde ve "inentendible" que se considere a las mutuas como parte del empresariado y ha defendido a los médicos que compaginan el trabajo en el SCS y en las mutuas porque, en su opinión, están capacitados para "decidir si un trabajador puede o no trabajar" y "además hay inspecciones en caso de conflicto".

Por ello, ha apostado por cambiar el modelo porque, "cuando una cosa no funciona, tienes que tomar medidas para que funcione".