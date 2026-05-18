Condenada la presidenta de Radio Taxi y siete taxistas más por increpar y agredir a un conductor de Cabify en el Seve

Juicio a ocho taxistas por increpar, empujar y dar puñetazos a un conductor de Cabify en el aeropuerto de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Radio Taxi Santander y siete taxistas más han sido condenados a multas, de hasta un máximo cercano a los mil euros, por increpar a un conductor de Cabify en el aeropuerto Seve Ballesteros y al que, además, agredieron tres de ellos, incluida la representante del colectivo en la ciudad, Pilar Terán.

Las penas han sido pactadas por las partes este lunes antes del juicio contra ellos, que no se ha celebrado ya que ha habido conformidad. También han acordado que dos de los implicados indemnicen con 1.450 euros a la víctima por los puñetazos propinados y con 165 euros al Servicio Cántabro de Salud por la asistencia médica prestada.

En la sesión, ante la titular de la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander, y desarrollada en el salón de actos del complejo Las Salesas, todos los procesados --uno de ellos también miembro de la sociedad cooperativa, en la que tiene el cargo de vicetesorero-- se han mostrado conformes con las penas que sus abogados han pactado con el de la acusación particular y el fiscal y la jueza ha decretado ya la firmeza de la sentencia.

Antes de la vista oral, el ministerio público reclamaba ocho meses de prisión para cada uno de los enjuiciados por un delito de coacciones y multas de 600 euros para los dos taxistas que dieron varios puñetazos al conductor de Cabify (uno de ellos llegó a sujetarle por el cuello mientras el otro le golpeaba) y de 300 para Terán por sujetarle por la espalda y propinarle un fuerte empujón.

Pero ahora se ha considerado que el delito de coacciones fue leve, por lo que se ha rebajado la pena a cada uno de ellos por este ilícito a 480 euros, a razón de una cuota diaria de ocho euros durante dos meses.

Además, a los dos que agredieron a la víctima se les ha impuesto la misma multa, de 480 euros, por un delito igualmente leve de lesiones, y de 240 euros (ocho euros al día durante un mes) a la presidenta de los taxistas de Santander por un delito de maltrato de obra por el empujón.

Así las cosas, las multas oscilan entre los 480 euros que deben abonar cinco encausados, los 720 que tiene que pagar Terán y los 960 que corresponden a dos taxistas, y a los que se suman los 1.450 euros de indemnización al perjudicado (sufrió contusiones en mandíbula, dorso y lumbares) y 165 euros al SCS.

Además, todos ellos deberán sufragar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Antes del juicio, esta parte pedía para los ocho implicados --seis hombres y dos mujeres-- dos años y medio de prisión por las coacciones y privación del derecho a acudir al aeropuerto durante un año. El fiscal solicitaba que todos indemnizaran a la víctima en 1.000 euros por el daño moral y en 1.200 euros los que le abofetearon por las lesiones sufridas.

PAGO FRACCIONADO DE LAS CUANTÍAS DE LA CONDENA

Ante el acuerdo alcanzado, las defensas han reclamado el abono fraccionado de las cuantías que han recaído sobre sus representados, en diferentes plazos --desde tres pagos y hasta un máximo de 24 mensualidades-- y cantidades --a partir de 50 euros al mes--, a lo que no se han opuesto las acusaciones y ha sido autorizado por la jueza.

Ahora bien, les ha advertido de la posibilidad de privación de libertad o embargo de bienes en caso de impago y ha indicado que los desembolsos empiecen a realizarse en la primera quincena de junio.

METIÓ LA CABEZA POR LA VENTANILLA Y LE ESCUPIÓ

Según los hechos recogidos en el escrito de la Fiscalía y que se llevarán a sentencia, el conductor de Cabify acudió al aeropuerto de Santander para hacer un servicio.

Al parar el automóvil fue increpado por varios taxistas que estaban en el Seve Ballesteros, uno de los cuales "metió la cabeza por la ventanilla del vehículo y le escupió".

Entonces, el increpado cambió de lugar su coche y se bajó del mismo para dirigirse a la terminal con el fin de solicitar la intervención de la Guardia Civil. Pero no pudo hacerlo "por la violenta actuación en grupo" de los ocho procesados.

Una taxista (Terán) "le sujetó por la espalda y le propinó un fuerte empujón" y, a continuación, otros dos "le golpearon propinándole varios puñetazos, llegándole a sujetar fuertemente por el cuello uno mientras el otro le golpeaba".