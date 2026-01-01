Un conductor de 37 años triplica la tasa de alcohol en el túnel de los Jardines de Pereda

Publicado: jueves, 1 enero 2026 13:22
SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 37 años ha triplicado la tasa de alcohol permitida al volante este jueves, primer día del año, a las 9.45 horas, en un control de la Policía Local en el túnel de los Jardines de Pereda.

Los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el automovilista, como investigado no detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El turismo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz, ha informado la Policía.

