Un conductor con un vehículo robado, sin puntos y con tres suspensiones de carné, cuadruplica la alcoholemia

Archivo - Calle Jerónimo Sáinz de la Maza - CIUDADANOS - Archivo

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido al conductor de un vehículo robado, que circulaba sin puntos y con tres suspensiones de carné, y que además cuadruplicó la tasa permitida de alcohol.

Sobre las 18.15 horas del lunes, en la calle Jerónimo Sainz de la Maza, los agentes solicitaron realizar la prueba de la alcoholemia al conductor de un turismo, de 29 años, que resultó positiva al superar en más del cuádruple la tasa permitida.

Una vez identificado, se comprobó que le constaba ya cumplida, una pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida total de puntos, dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza. También tenía tres suspensiones temporales emitidas por el juzgado de lo Penal 3 de Burgos y el Juzgado de lo Penal 1 y 2 de Zaragoza.

Además, los agentes constataron a través de la base de datos de la Dirección General de la Policía que el vehículo tiene una suspensión temporal por sustracción, por lo que fue detenido.

Se han instruido diligencias judiciales contra él por varios supuestos delitos contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y perdida de vigencia del permiso, además de un delito contra el patrimonio.