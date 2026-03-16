Una conductora sin carné multiplica por cuatro la tasa de alcohol en el Primero de Mayo

Archivo - Coche de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a una mujer de 31 años por conducir pese a carecer de permiso de circulación y por superar en más de cuatro veces la tasa de alcohol permitida al volante.

Los agentes practicaron a esta automovilista la prueba a las 17.00 horas del domingo en la calle Primero de Mayo, tras ser requeridos por otros ciudadanos.

Además de dar positivo en la misma, una vez identificada comprobaron que le constaba en vigor una pérdida de vigencia del carné de conducir, dictada por el Juzgado de lo Penal 3 de Santander.

Por todo ello, los policías instruyeron diligencias judiciales contra la implicada, como investigada no detenida por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, mientras que el vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.

Además, a las 9.15 horas del sábado y en la calle Calderón de la Barca, los agentes identificaron al conductor de un turismo, un joven de 21 años, que carecía del permiso de circulación, por lo que también instruyeron diligencias para el Juzgado.

DENUNCIAS A CONDUCTORES, HOSTELEROS Y POR BEBER EN LA CALLE

Y durante todo el fin de semana, la Policía también ha denunciado a 65 conductores: a 13 por carecer de seguro, a 31 por tener la ITV caducada, a 7 por no tener algún tipo de documentación, a 9 por conducir con el teléfono en la mano, a 5 por circular sin el cinturón de seguridad; y a 12 personas más por beber alcohol en la calle.

Por otro lado, a lo largo del fin de semana la Policía de Santander ha identificado a cinco hosteleros de distintos puntos de la ciudad y por diferentes motivos.

En concreto, ha denunciado a empresarios de establecimientos ubicados en la Avenida de los Castros y las calles Vargas, Hermanos Calderón, Bailén y Alcázar de Toledo, por tener música elevada y reproducida a través de un televisor grande, disponer de cocina sin autorización, puertas abiertas, molestias al vecindario -algunas por trascender la música a la vía pública y a los domicilios-, carecer de hojas de reclamaciones, no presentar la licencia de apertura o no tener visible el cartel anunciador de la misma.

Además, los agentes identificaron y denunciaron a las personas responsables de cinco viviendas de Santander por molestias de música y voces altas por la celebración de fiestas.