La conductora de un patinete eléctrico da positivo en alcohol, cocaína y THC

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha denunciado a la conductora de un patinete eléctrico que dio positivo en alcohol, cocaína y THC.

La mujer, de 30 años, fue sorprendida este lunes a las 20.40 horas, en un control en la calle Atilano Rodríguez.

Los agentes le solicitaron realizar la prueba de estupefacientes, que resultó positiva en cocaína y THC, por lo que incoaron expediente administrativo.

También resultó positivo el test de alcoholemia, por lo que se instruyó un segundo expediente.

Por otra parte, a las 9.15 horas del lunes, en la calle Alta, la Policía solicitó realizar la prueba de estupefacientes al conductor de un turismo, de 28 años, al que había interceptado por una infracción contra las normas de circulación.

Al resultar positiva en THC, los agentes incoaron expediente administrativo.

Durante la actuación, los policías se incautaron de un bastón con punta metálica y varios trozos de hachís que llevaba el implicado.