Conductora sin puntos abandona el coche tras un accidente en la A-8 y amenaza para que no revelen su identidad

Detención de la conductora - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria ha detenido a una mujer de 22 años, sin puntos en el carné, que abandonó su coche tras sufrir un accidente en la A-8 y amenazó para que no se revelara su identidad. Además, como consecuencia, se produjo un accidente de tráfico.

La mujer ha sido detenida como presunta autora de delitos contra la seguridad vial, al abandonar el vehículo accidentado "creando un grave riesgo para la circulación" y conducir habiendo agotado los puntos del permiso de conducir; y contra la administración de justicia, al presuntamente amenazar a otra persona para que no revelase su identidad.

Los hechos sucedieron el 6 de septiembre por la tarde en la autovía A-8 a la altura de la localidad de Solares (Medio Cudeyo), cuando un turismo se salió de la vía por el margen derecho y chocó contra la barrera de protección.

Posteriormente, el vehículo se desplazó hacia el margen izquierdo, donde colisionó contra la mediana y quedó detenido, ocupando el carril izquierdo y el arcén de ese lado.

Tras el accidente, tanto la conductora como la ocupante del vehículo abandonaron el lugar sin señalizar la presencia del turismo accidentado, "que quedó convertido en un peligroso obstáculo para el resto de los usuarios de la vía". Además, el trazado curvo hacia la izquierda y el hecho de que la calzada se encontraba mojada por la lluvia incrementaban el riesgo para la circulación, ha explicado la Guardia Civil.

La situación provocó retenciones de tráfico, al quedar únicamente practicable el carril derecho, y como consecuencia se produjo un segundo siniestro vial.

La gravedad de lo ocurrido se refleja en las 20 llamadas que recibió en el servicio de emergencias 112 alertando de la presencia del vehículo accidentado y del peligro que suponía para la circulación.

Los agentes de tráfico se hicieron cargo de las actuaciones iniciales y abrieron posteriormente una investigación para identificar a las personas implicadas.

Consiguieron identificar a la conductora y a la ocupante del turismo y comprobaron que la primera no tenía el permiso de conducir en vigor porque había perdido los puntos.

También averiguraron que la conductora supuestamente había amenazado a la ocupante del vehículo para que no revelara su identidad ni la delatara por los hechos.

Finamente, en octubre ha sido detenida por su presunta implicación en dos delitos contra la seguridad vial y otro contra la administración de justicia; las diligencias se han remitido a la autoridad judicial.

Las penas que llevan aparejadas estos delitos van de prisión de 6 meses a 2 años, o multa 12 a 24 meses o trabajos en beneficios de la comunidad de 10 a 40 días y contra la administración de justicia, de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 24 meses.