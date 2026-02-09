Una conductora que triplicaba la tasa de alcohol choca contra cuatro coches aparcados y vuelca

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 60 años ha sido investigada por la Policía de Santander por triplicar la tasa de alcoholemia, salirse de la vía y chocar contra cuatro coches aparcados, tras lo que volcó el suyo. Resultó herida, tuvo que ser excarcelada por los bomberos y trasladada en ambulancia al hospital Valdecilla.

Los hechos ocurrieron a las 20.20 horas del pasado viernes en la calle Antonio López, donde el vehículo quedó volcado sobre la calzada, ha informado la Policía Local.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Santander para liberar a la mujer del interior del coche, así como una ambulancia del 061, que la trasladó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y miembros de la unidad de Atestados de la Policía Local, que realizaron el informe técnico correspondiente y la prueba de alcoholemia, que resultó positiva al triplicar la tasa permitida.

Por estos hechos, los agentes instruyeron diligencias judiciales contra la mujer por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El vehículo, que fue devuelto a su posición original por los Bomberos Municipales, fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.

UN JOVEN DE 15 AÑOS, CON UN PATINETE A MÁS DE 25 KM/H

Por su parte, un menor, de 15 años ha sido investigado por la Policía por conducir un patinete eléctrico sin permiso y superar la potencia y velocidad máxima permitida de 25 kilómetros por hora.

Los hechos han sido comunicados a la Fiscalía de Menores y ocurrieron el pasado jueves, a las 21.10 horas, en la calle José Hierro, cuando, en el transcurso de un control de zona, los agentes solicitaron la documentación al joven.

Una vez identificado, se comprobó que carecía del permiso de conducción AM o superior, necesario para conducir el vehículo de movilidad persona (VMP), ya que superaba la potencia máxima y los 25 km/h.

Por ello, se instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca una licencia de conducir.

CINCO POSITIVOS MÁS

Por otro lado, la Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales contra otros cinco conductores a lo largo del fin de semana por conducir bajo los efectos del alcohol.

En concreto, uno de ellos, un hombre de 37 años, colisionó su coche contra una furgoneta, en la que circulaban un hombre y una mujer, de 62 y 63 años respectivamente, que resultaron heridos. Los hechos ocurrieron el sábado, en la calle Leonardo Torres Quevedo. El conductor del coche superó en más del doble la tasa de alcohol y se le investiga por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir bajo los efectos del alcohol.