La consejera de Presidencia acompaña a la comunidad rumana en Cantabria en la celebración de su fiesta nacional - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha acompañado el martes por la tarde a la comunidad rumana en Cantabria en la celebración de su fiesta nacional, que se ha conmemorado con un encuentro organizado por el Consulado Honorario de Rumanía en Santander, con la colaboración del Consulado General de Rumanía en Bilbao, el Instituto Cultural Rumano y la Embajada de Rumanía en España.

El evento, que ha tenido lugar en el Ateneo de Santander, ha contado con la actuación de la pianista rumana Ana Antonia Tudose, que ha incluido en su repertorio obras de compatriotas como George Enescu o Paul Constantinescu y también otras de compositores como Beethoven y Chopin.

El Gobierno de Cantabria se ha sumado a la cita con el fin de fortalecer los lazos de amistad entre las comunidades rumana y cántabra, compartiendo la cultura y las tradiciones de este país, según ha informado.

Urrutia ha estado acompañada en el acto por la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el cónsul honorario de Rumanía en Santander, Sancho Michell de Diego; la cónsul en Bilbao, Iuliana Mihu; el delegado del Defensa en Cantabria, Emiliano Blanco; el coronel director del Patronato Militar de Santoña, Juan Castroviejo, y representantes del Ayuntamiento de Santander, entre otros asistentes.

Cada 1 de diciembre, Rumanía conmemora la Gran Unión de 1918, la firma del Acuerdo de Unión de Alba Iulia, por el cual todas las provincias históricas habitadas por rumanos --Besarabia, Bucovina y Transilvania-- se unieron al Reino de Rumanía, creando el actual estado.