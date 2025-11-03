El Consejo Escolar cree que "no se está luchando" por el alumnado en Cantabria y que la pérdida de clase es una "rémora"

Varias personas con pancartas, durante una manifestación del profesorado cántabro por la adecuación salarial.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Consejo Escolar de Cantabria, María Ángeles Navarro, cree que "no se está luchando" por el alumnado en Cantabria y ha afirmado que toda pérdida de hora lectiva o de clase es una "rémora" para los estudiantes.

Así lo ha valorado la presidenta del Consejo Escolar este lunes a preguntas de la prensa sobre las huelgas convocadas con motivo del conflicto educativo por la adecuación salarial del profesorado, que ya se alarga desde hace más de un año y que se ha recrudecido desde el inicio del curso con varias jornadas de huelga.

Navarro, que se ha referido a "aspectos de ejemplaridad y éticos", ha indicado que le preocupa "que no haya un tender la mano y una colaboración, yo cedo y tu cedes por el bien del alumnado" que es, en su opinión, el "objetivo prioritario" de la educación y "no el resto de agentes".

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) Cantabria, José Manuel Torre, ha señalado que "la gente está aburrida ya", ha censurado que las horas lectivas perdidas "nunca se recuperan". A su juicio, quien "paga el pato" son "los últimos de la fila", es decir, las personas que no disponen de apoyo económico o familiar para conciliar.

Además ha apuntado que "no es el único problema que tiene la educación". Así, aunque ve bien "que cada cual reclame lo que considere", en su opinión "hay que poner la atención" en otras cuestiones como el banco de recursos dado que "la educación gratuita no se cumple".

Ambos han hecho estas declaraciones en la presentación de la campaña 'Tu voz cuenta!, ¡Tu participación importa!', en la sede del Consejo Escolar.