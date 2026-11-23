Samuel Herrero, en el centro, junto a varios de los miembros de la Junta del CEUC. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Samuel Herrero, alumno de segundo curso de la Facultad de Derecho, ha sido elegido nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC) en las elecciones celebradas la semana pasada.

En un comunicado, la UC ha subrayado que Herrero, que ocupaba el cargo de secretario en el anterior Consejo, aspira a devolver la ilusión al estudiantado a través de un proyecto que pretende reforzar el papel de las delegaciones y mejorar la comunicación directa con los estudiantes.

El nuevo presidente ha planteado como prioridad que el CEUC sea un órgano "cercano y próximo" a todo el alumnado, y no únicamente a sus representantes.

En este sentido, ha defendido la necesidad de recoger "de primera mano" sus preocupaciones, especialmente en materias como transporte, horarios y organización de exámenes.

Entre las primeras iniciativas que pondrá en marcha figura la revisión del reglamento de régimen interno del CEUC, que ha considerado "desactualizado".

También ha planteado el poner al día el marco de funcionamiento de las delegaciones para dotarlas "de mayor estabilidad y capacidad de acción".

"Hay que hacer una serie de reformas íntegras y una modernización en lo que es el sistema, porque si no tienes una base sólida de la que partir, no vas a tener luego una forma de actuación o una serie de medidas que puedas llevar a cabo", ha explicado.

Herrero ha subrayado la importancia de las delegaciones como "principal punto de contacto entre el alumnado y la representación institucional", de ahí la necesidad de hacer los cambios necesarios para que las delegaciones de cada facultad "tengan una forma más dinámica y más estable de trabajar".

Así, ha opinado que se trata de un trabajo "que no se puede hacer del día para la noche", sino a largo plazo porque, "a pesar de lo pequeños que somos, tenemos una capacidad muy grande y poder hacer cosas muy grandes si logramos que el proyecto ilusione".

Para ello, el nuevo presidente ha anunciado que promoverá un contacto más directo con el alumnado para identificar problemas y propuestas desde los propios centros.

Su intención es que el CEUC no se limite a gestionar asuntos ya conocidos, sino que pregunte de forma periódica qué situaciones generan inconformidad en el día a día.

Entre los asuntos recurrentes que el CEUC seguirá atendiendo se encuentran el transporte, los horarios académicos y la organización de exámenes. "Son cosas que ya todos conocemos, pero hay que seguir trabajando en ellas", ha añadido.

Otro de los ejes del nuevo equipo será fomentar la participación y la vida universitaria en los campus. Herrero ha reconocido que la actividad asociativa y los espacios de encuentro "han cambiado con el tiempo", pero ha defendido que el CEUC puede contribuir a revitalizarlos a través de las delegaciones, a las que ha calificado de "base del estudiantado, el tronco fundamental".

NUEVO EQUIPO

Samuel Herrero estará acompañado por una Junta integrada por ocho personas, con una composición que combina experiencia previa en la representación estudiantil y nuevos perfiles.

Y es que, Lope Crespo de Lara ocupará la vicepresidencia, mientras que Julio Luis Medina, expresidente de la delegación de Telecomunicaciones, será el secretario.

Ana Cristina Radu Ban asumirá la vocalía de Organización; Carla Arrarte, delegada de Centro de Derecho, la vocalía de Comunidad Universitaria; y Alejandro Martín, de Caminos y claustral, la vocalía de Relaciones Externas.

Darío Sanz Salinas, estudiante del doble grado en Derecho y ADE, se encargará de Política Universitaria, e Isabel Sánchez Pinto, de Magisterio, de Comunicación y Redes Sociales.

El nuevo presidente ha mantenido ya un encuentro con el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont, para presentar las líneas de trabajo de su equipo y compartir sinergias. Próximamente, se reunirán con la rectora Conchi López.