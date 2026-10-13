El Consejo de Gobierno aprobará inicialmente esta semana la Declaración de Interés Regional del PSIR Olucas Surf Center

Archivo - Infografía piscina olas prevista en Villaverde de Pontones.- mArchivo - OLUCAS SURF CENTER - Archivo

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de esta semana aprobará inicialmente la Declaración de Interés Regional del PSIR Olucas Surf Center en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), al considerar que se trata de un proyecto "bueno" y "absolutamente necesario" para la comunidad autónoma porque "atrae inversión privada, empleo y desarrollo".

Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), durante su comparecencia este martes en el Pleno del Parlamento, en la que ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "garantizará" en la tramitación de este Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) el consumo de agua para los humanos y ganaderos en toda la comarca, y un acceso "adecuado" e "independiente" del centro del pueblo a las instalaciones, el cuál "va a venir desde la zona del cementerio de la localidad".

Y es que el consejero ha señalado que desde el Gobierno están teniendo "muy en cuenta" los asuntos que "preocupan" al Ayuntamiento en la tramitación de este proyecto, en relación al abastecimiento del agua y el acceso a la infraestructura.

De esta forma, la Dirección General de Carreteras ha indicado a los técnicos de la empresa que "deben buscar otro acceso" a las instalaciones y, según un estudio de tráfico que ya está redactado, éste "va a venir desde la zona del cementerio de la localidad".

Mientras que el consumo de agua que va a tener esta instalación es "muy bajo" y la tecnología que se va a utilizar "en ningún caso va a poner en riesgo el abastecimiento del municipio", ha aseverado Media.

Ha indicado que, según los estudios que está realizando la promotora junto con una ingeniería especializada, "solo con la precipitación media anual estimada sobre la superficie cubrirá la necesidad de agua que se pierda por la evaporación".

Además, el titular de Medio Ambiente ha apuntado que se emplean depósitos para almacenar agua y gestionar las necesidades puntuales durante los meses de menor lluvia y también se están estudiando recursos hídricos adicionales mediante la correspondiente concesión de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, si fueran necesarios.

Al respecto, ha aseverado que el Plan Aguanaz "tiene capacidad para satisfacer las demandas actuales y futuras" de los municipios abastecidos, "incluso con la ampliación a nuevas localidades".

Asimismo, Media ha indicado que, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, durante la tramitación ambiental se deberá incluir un informe de impacto sobre el patrimonio cultural en general y sobre el patrimonio arqueológico en particular.

En este sentido, ha informado que ya se han iniciado los trabajos de campo para efectuar ese informe arqueológico que se solicita, autorizados por la Dirección General de Cultura, Turismo y Deporte, y que esta misma semana ya se dispondrá del primero de los informes del trabajo de campo realizado.

"Todos los informes técnicos que hemos recabado hasta ahora ponen en valor las aportaciones positivas que este proyecto puede hacer en diferentes ámbitos y nos permiten seguir adelante con su declaración de interés regional", ha afirmado.

"SOLO VA A GENERAR EFECTOS POSITIVOS"

El consejero ha destacado que se trata de una infraestructura "muy novedosa" que va a permitir la construcción de una instalación que "ya funciona en muchos países del mundo" y que "va a ayudar a reforzar Cantabria como una referencia nacional e internacional en el mundo del surf", dado que es un proyecto "único" en el norte de España.

Ha subrayado que la puesta en marcha de esta instalación ayudará a crear más de 150 puestos de trabajo directos e indirectos en la fase de construcción, y entre 60 y 100 directos cuando esté en marcha.

Además, la previsión es que atraerá a más de 200.000 usuarios anuales, creando un nuevo espacio de encuentro para la comunidad surfera del norte de España y como un destino de referencia durante todo el año, contribuyendo así la desestacionalización del turismo.

Según ha señalado, el Ejecutivo autonómico lleva "muchos meses" en contacto con los promotores y con el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, estudiando el proyecto, conociendo la tecnología que se quiere utilizar y "anteponiéndonos a cualquier problema que suponga una afectación para el territorio y sus habitantes".

"Estamos convencidos de que solo va a generar efectos positivos", ha reiterado el titular de Fomento, que ha puesto en valor que en la actualidad existen en torno a 30 piscinas similares "en todo el planeta" y hay varias en proyecto de construcción en el país, como en Madrid, Alicante, Barcelona y Málaga.

Por todo ello, el Gobierno quiere declarar esta iniciativa de interés regional para poder impulsar la tramitación y aprobación de "un proyecto singular por su relevancia económica, deportiva y social para Cantabria".

En cualquier caso, ha aclarado que el proyecto todavía se encuentra en el proceso inicial y "aún queda tiempo para que sea una realidad". Asimismo, ha afirmado "que todo esto se está haciendo con la máxima transparencia y siguiendo estrictamente todos los pasos que nos marca la ley".

Desde el Grupo Popular, Juan José Alonso ha animado al Gobierno a trabajar en la búsqueda activa de proyectos e inversiones como éste, "que capten riqueza y empleo, que es el futuro de Cantabria".

"UN PELOTAZO QUE SOLO INTERESA A BURUAGA"

Sin embargo, para los regionalistas "estamos ante un resort privado en suelo rústico y no ante un proyecto de interés regional". "Es un PSIR privado", un "negocio", ha denunciado el portavoz del PRC, Pedro Hernando, para quien se trata de "un pelotazo que solo interesa a Buruaga".

En cuanto a la solución de entrar a la instalación por el cementerio propuesta por Media en la tribuna, Hernando ha valorado que es "una vergüenza para todos los vecinos de Ribamontán".

Ha pedido al consejero "que no declare el interés regional de este proyecto mientras no se acredite la solvencia con nombres, cuentas, compromisos, y no con intenciones".

Asimismo, ha exigido que se haga público el expediente completo, incluidos los estudios geotécnicos, los informes de las distintas direcciones, el de patrimonio, los informes sectoriales, el informe municipal y cualquier alegación que se presente para hacer frente a este proyecto, así como un informe independiente sobre el origen y balance del agua, además de un estudio detallado de tráficos y de fluidos.

En la misma línea, el diputado del PSOE Pablo Zuloaga ha indicado que no cuentan con "la información necesaria para despejar las dudas que plantea esta actuación de supuesto interés regional".

Así, ha censurado la "opacidad" y "falta de transparencia" del consejero, al que ha vuelto a reclamar la información técnica solicitada, como informes, evaluaciones y conclusiones.

El socialista ha instado a Media a evaluar los efectos ambientales, ordenar los usos del suelo y velar por los intereses de los vecinos. "El Gobierno no puede confundir el interés empresarial de un proyecto con el interés general de Cantabria", ha dicho.

Por su parte, el diputado de Vox Armando Blanco ha reclamado información "veraz y contrastable" del proyecto, para decidir "si aporta valor para Cantabria de manera extraordinaria o simplemente es un macroproyecto hotelero con instalaciones deportivas que pretende saltarse la normativa vigente".

Y es que, a su juicio, para aceptar la excepcionalidad de desarrollar un PSIR deben confirmar que "realmente es un proyecto de interés general, más allá de los legítimos intereses de los promotores del mismo".

Para el diputado de Vox, da la sensación de que "se quiere desviar la atención tal vez para atacar, tapar algún vicio oculto o alguna indefinición del proyecto".