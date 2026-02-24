El Consejo de Gobierno de la UC aprueba tres nuevos grados y un doble itinerario en Ingeniería Civil

Reunión del Consejo de Gobierno de la UC - UC

SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC) ha aprobado esta mañana la oferta de titulaciones oficiales para el curso académico 2026-2027, que incorpora tres nuevos grados y un itinerario de doble titulación en el ámbito de la Ingeniería Civil.

La nueva oferta incluye el grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil, que será impartido por la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; el grado en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, promovido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; y el grado en Terapia Ocupacional, que será ofertado por el centro adscrito Gimbernat Cantabria.

Además, se ha dado luz verde a un itinerario de doble titulación que permitirá cursar de forma simultánea el grado en Ingeniería Civil y el nuevo grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil. Este programa contará con un cupo inicial de 20 plazas de nuevo ingreso en el curso 2026-2027, ha informado la institución académica.

Por otra parte, se ha aprobado la modificación del plan de estudios del grado en Logopedia, culminando así el proceso de adaptación de todos los títulos de grado al Real Decreto 822/2021.

Asimismo, dentro de la planificación académica para el próximo curso, el Consejo de Gobierno ha acordado el aumento de plazas en el doble grado en Derecho y Administración de Empresas, atendiendo a la demanda registrada en cursos anteriores.

En el ámbito de los estudios oficiales de posgrado, la universidad adelantará a marzo la apertura de los procesos de admisión y prematrícula para buena parte de los programas de Máster Universitario, con el objetivo de facilitar la planificación académica del estudiantado.

CALENDARIO ACADÉMICO Y PAU

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario académico para el curso 2026-2027, que mantiene una estructura similar a la del curso actual. Así, las clases del primer cuatrimestre comenzarán el 7 de septiembre y finalizarán el 15 de diciembre; mientras que el segundo periodo comenzará el 3 de febrero y finalizará el 20 de mayo.

Además, la institución académica prevé la creación de un grupo de trabajo para analizar posibles modificaciones, a partir de un estudio de los datos e indicadores académicos y de sus implicaciones administrativas y docentes.

Por otro lado, el órgano ha dado luz verde también a los criterios de ponderación de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) correspondientes a las nuevas enseñanzas.

Entre el resto de temas abordados en la reunión está la actualización del Plan de Medidas Antifraude y se ha presentado el informe anual de la Comisión de Convivencia correspondiente a 2025.