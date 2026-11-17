Archivo - Fachada de la Biblioteca Municipal de Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará hasta este sábado 21 de noviembre una nueva edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que este año se desarrollan bajo el lema 'Patrimonio en riesgo: revivir, resistir, reimaginar' y ofrecen un programa de actividades centrado en la conservación, recuperación y difusión de la memoria cultural.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha presentado en nota de prensa los detalles de esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación Arte Libro y la Asociación Santatipo, y que tiene como principales escenarios la Biblioteca Municipal y el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS).

Méndez ha destacado que estas jornadas constituyen una oportunidad para acercar a los ciudadanos la riqueza del patrimonio de Santander y, especialmente, para poner el foco en aquellos elementos que, por su carácter cotidiano o por su fragilidad, muchas veces pasan desapercibidos.

"El patrimonio no se limita a los grandes monumentos o edificios históricos, sino que también está presente en los libros, los documentos, los rótulos comerciales, las tipografías y todos esos testimonios que nos ayudan a comprender cómo ha evolucionado nuestra ciudad", ha señalado.

En concreto, la edición de este año invita a reflexionar sobre los riesgos que amenazan la conservación del patrimonio cultural, desde el cambio climático y la degradación ambiental hasta las transformaciones urbanas y la desaparición de elementos vinculados a la memoria colectiva.

La programación combina formación especializada, recorridos urbanos y encuentros divulgativos, bajo la dirección de Giuliano Camilleri, especialista en conservación y restauración de papel y libros, que también se encarga de dirigir el curso de conservación documental.

Una de las principales actividades es el curso de conservación de libros y documentos dirigido a bibliotecarios y archiveros, que se celebra desde este martes en la Biblioteca Municipal de Santander. Aborda técnicas de conservación preventiva y restauración documental.

RECORRIDOS GUIADOS

El programa incluye también dos recorridos guiados que permitirán conocer diferentes aspectos de la historia y el patrimonio de la ciudad.

El primero tendrá lugar este viernes 20, a las 11.00 horas, con salida desde la Biblioteca Central de Cantabria.

Bajo el título 'Santander: evolución de una ciudad y de su patrimonio edificado', estará guiado por Domingo de la Lastra, del Grupo Alceda, y ofrecerá un recorrido por la evolución urbana de Santander a través de su arquitectura y sus edificios históricos.

La segunda ruta se celebrará el sábado 21, también a las 11.00 horas, con salida desde el MAS.

En esta ocasión, Federico Barrera Garaña, de Santatipo-Patrimonio Gráfico, conducirá la visita 'Patrimonio gráfico y rótulos comerciales de Santander'.

El itinerario permitirá descubrir los rótulos, las tipografías y otros elementos gráficos del paisaje comercial del centro de la ciudad, que constituyen una parte significativa de su memoria visual.

DOS CHARLAS EN EL MAS

Asimismo, las jornadas concluirán el sábado con dos charlas que tendrán lugar a partir de las 19.00 horas en el MAS y abordarán diferentes experiencias relacionadas con la recuperación y conservación del patrimonio.

La primera, a cargo de Barrera Garaña, llevará por título 'Santatipo, 12 años entre tipos y barrios: la emergencia del patrimonio gráfico como patrimonio social, cultural y de memoria colectiva'.

Repasará el trabajo desarrollado por la asociación durante más de una década en la identificación, documentación y difusión de rótulos comerciales y manifestaciones tipográficas que forman parte de la identidad de los barrios.

La segunda charla, titulada 'La Fallera resurge del lodo', estará dedicada a la recuperación de memorias y patrimonios personales afectados por la DANA de Valencia.

Giuliano Camilleri, responsable de ArtpapelBookstudio, compartirá su experiencia en la restauración y rescate de documentos y patrimonio gráfico dañados por las inundaciones, en el marco del proyecto Memorias y Patrimonios Personales, impulsado por la Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE).

Noemí Méndez ha animado a los santanderinos a participar en las actividades y ha incidido en que la protección del patrimonio es "una responsabilidad compartida que comienza por conocerlo, valorarlo y comprender su importancia".

Las Jornadas Europeas del Patrimonio, impulsadas en el ámbito del Consejo de Europa y celebradas conjuntamente con la Unión Europea desde 1999, constituyen una iniciativa internacional de sensibilización y difusión del patrimonio cultural.

Todas las actividades programadas en Santander son gratuitas y las personas interesadas pueden consultar el programa completo en www.artpapelbookstudio.com y realizar sus inscripciones a través del correo electrónico info@artelibro.org o del teléfono 605 683 898.