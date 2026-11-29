Votación. - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 358 locales electorales de los 102 ayuntamientos de Cantabria se encuentran a esta hora de la mañana abiertos, tras haberse constituido las 742 mesas electorales con las que cuenta la comunidad en esta jornada de elecciones generales.

En un comunicado, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha indicado que no ha habido incidencias en la apertura de los colegios electorales y tampoco en la constitución de las 742 mesas.

"En Cantabria hay que destacar que no ha habido ninguna incidencia en la constitución de las mesas electorales y se ha desarrollado el proceso con total normalidad", ha señalado el delegado, que ha detallado que a las 8.45 horas ya estaban constituidas el 95% de las mesas y a las 9.19 horas se han constituido las dos últimas, en el colegio Amós de Escalante de Torrelavega.

"No ha habido ninguna incidencia, ni siquiera algo curioso o anecdótico", ha asegurado Casares, que ha subrayado el "perfecto funcionamiento" que está teniendo en la región el dispositivo de estos comicios que moviliza a más de 8.500 personas.

Casares ha agradecido el trabajo que estarán desarrollando durante toda la jornada de este domingo que los 2.226 miembros de las mesas, los 425 representantes de la Administración y las 35 personas de personal de apoyo, el equipo de 78 personas que trabajan hoy en la Delegación del Gobierno, así como los más de 1.300 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, y de las policías locales de Cantabria.

Ha recordado que un total de 520.497 cántabros están llamados a votar en las elecciones de este 29 de noviembre, de los que 18.961 son jóvenes que votarán por primera vez en unos comicios generales. En estas elecciones se eligen en Cantabria cinco diputados y cuatro senadores.

El delegado del Gobierno ha esperado que la jornada transcurra con "total normalidad" y que los cántabros puedan votar "con libertad y seguridad".

Además, Casares ha indicado que desde la Delegación del Gobierno se informará de la participación hasta las 14.00 y hasta las 18.00 horas. Los colegios electorales cerrarán a las 20.00 horas y, a partir de ese momento, se iniciará el recuento de los votos.

En cuanto al escrutinio, se contarán primero los votos al Congreso de los Diputados y, a continuación, los del Senado.

A partir de las 21.00 horas se empezará a ofrecer en tiempo real los primeros datos del recuento de aquellas mesas que hayan finalizado el escrutinio a través de la página web: https://resultados.29neleccionesgenerales.es/